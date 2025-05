Noch alles drin für Silberg/Eisenhausen nach dem Hinspiel

Grümberg. Die SG Silberg/Eisenhausen ist mit einer Niederlage in die Relegation zur Fußball-Gruppenliga gestartet. Der Vizemeister der Kreisoberliga Nord unterlag am Freitagabend im Hinspiel des Halbfinales bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod vor rund 800 Zuschauern mit 0:1 (0:1). Ein Ergebnis, das den Hinterländern im Rückspiel am kommenden Dienstag (Anpfiff in Eisenhausen um 19 Uhr) noch alle Möglichkeiten lässt, das Endspiel am Pfingstsonntag zu erreichen und dann den Aufstiegstraum zu verwirklichen.