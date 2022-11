Noch 3 Spiele 2022: Kann der VfV 06 Abstiegskampf? In Delmenhorst muss etwas Zählbares her - Abstand zur roten Linie nur noch sehr dünn!

Kriegt die Domstadtelf die Kurve? Wie tief sitzt der Lohne-Stachel? Nimmt das Team den Abstiegskampf an? Fragen über Fragen vor Beginn der Rückrunde am Samstag um 14 Uhr bei Atlas Delmenhorst. Beide Mannschaften werden im Stadion Düsternort alles geben müssen, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller der Regionalliga Nord zu rutschen. Noch sind es fünf bzw. sechs Punkte Vorsprung auf das Schlusstrio, doch sollten am Ende vier oder gar fünf Teams absteigen müssen, sind die Unger-Jungs und Atlas nur noch ein und zwei Punkte von der roten Linie entfernt.

Ein Sieg in Delmenhorst wäre für den VfV deshalb ein echter Befreiungsschlag, doch dazu braucht es mehr als zuletzt in Lohne gezeigt. Insbesonders Tore. Chancen hat es dort zuhauf gegeben, aber sie wurden nicht genutzt.

Die Mannschaft hat das Spiel aufgearbeitet und will jetzt mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde starten. Sieben Punkte holten die Unger-Jungs aus den ersten drei Spielen zu Saisonbeginn im August. Nach Delmenhorst warten mit Ottensen und Rehden bis Weihnachten noch zwei weitere Teams aus der unteren Hälfte, daran lässt sich leicht ablesen, wie immens wichtig das Finale 2022 für unsere Jungs ist.

Personell muss Kapitän Yannik Schulze verletzungsbedingt weiter zuschauen, es besteht aber die berechtigte Hoffnung, dass er in diesem Jahr noch zurückkehrt. Ansonsten sind alle Spieler an Bord und schwören sich auf diese so wichtige Partie in Delmenhorst ein. Das Hinspiel endete 1:1, wobei die Domstadtelf bereits nach 100 Sekunden in Rückstand geriet. Den Ausgleich erzielte seinerzeit Moritz Göttel, der mit seinem ersten Saisontor eine Serie startete, die ihn bis heute an der Spitze der Torjägerliste ausweist.

Sollte er diese imponierende Serie mit bisher 13 Treffern am Samstag ausbauen können, wären diie Unger-Jungs in ihrem Matchplan ein großes Stück weiter.