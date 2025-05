Noch 2 Plätze offen: So sieht die Regionalliga Bayern 2025/26 aus

Markus Schwabl und die SpVgg Unterhaching sind aus der 3. Liga abgestiegen und gehen deshalb 2025/26 wieder in der Regionalliga Bayern an den Start. – Foto: Sven Leifer

Nach der Saison ist vor Saison - diese etwas abgewandelte Fußballweisheit von Sepp Herberger greift in jeder Sommerpause. Die Spielzeit 2024/25 ist Geschichte, und die neue steht schon in den Startlöchern. In zwei Monaten fällt schließlich bereits der Startschuss für die Saison 2025/26. Wir werfen einen Blick darauf, wie sich die Regionalliga Bayern zusammensetzen wird.

Aus der 3. Liga kommt Absteiger SpVgg Unterhaching hinzu, zudem die beiden Bayernliga-Meister und Aufsteiger FC Memmingen (Süd) und VfB Eichstätt (Nord). Verlassen hat bekanntlich der 1. FC Schweinfurt 05 die Regionalliga Bayern. Die Schnüdel sind in die 3. Liga aufgestiegen. Zwei Plätze sind noch offen, die ab kommenden Freitag in Hin- und Rückspiel ausgespielt werden.



Die Regionalliga Bayern 2025/26

1. SpVgg Unterhaching (Ab)

2. TSV Buchbach

3. FC Würzburger Kickers

4. FC Bayern München II

5. SpVgg Greuther Fürth II

6. SpVgg Bayreuth

7. SV Wacker Burghausen

8. DJK Vilzing

9. FV Illertissen

10. SpVgg Ansbach

11. 1. FC Nürnberg II

12. FC Augsburg II

13. TSV Aubstadt

14. TSV Schwaben Augsburg

15. FC Memmingen (Auf)

16. VfB Eichstätt (Auf)

17. SC Eltersdorf/SV Viktoria Aschaffenburg

18. SV Erlbach/SpVgg Hankofen-Hailing





Die beiden letzten freien Plätzen werden in der Relegation ermittelt. Die sieht wie folgt aus: Relegation - 1. Runde - Hinspiele: (Freitag, 23. Mai - 19:00 Uhr)

Spiel 1: SC Eltersdorf - Viktoria Aschaffenburg

Spiel 2: SV Erlbach - SpVgg Hankofen-Hailing