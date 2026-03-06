Noah Semmler fällt wegen zwei Leistenbrüchen länger aus

„Super wichtig, ihn wieder auf dem Platz zu haben“: SVH-Kapitän Daniel Steimel (rot) meldet sich zurück. – Foto: brouczek

Viel fehlte nicht zum Punktgewinn im ersten Spiel. Ein bisschen mehr Konzentration in den letzten Minuten, und der FC Deisenhofen hätte beim Zweiten TSV 1882 Landsberg zumindest einen Zähler geholt. Doch am Ende hieß es 2:4. Das Erfolgserlebnis will der Tabellenvierte nun am Samstag (14 Uhr) auf eigenem Platz nachholen. Mit dem FC Sturm Hauzenberg stellt sich der 15. vor, der gerade auswärts noch nicht viel Angst und Schrecken verbreitete, nur einen Punkt in acht Partien holte.

Für FCD-Coach Andreas Pummer ist das aber kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Zum einen hat Hauzenberg zuhause Tabellenführer TSV 1860 II und den Dritten SV Kirchanschöring jeweils 1:0 geschlagen, weiß also durchaus, wie man Spitzenteams beikommen kann. Zudem sollte aktuell das Selbstbewusstsein stimmen, denn vor einer Woche gewann der FC Sturm das Kellerduell gegen Türkgücü München ebenfalls mit 1:0. „Sie sind mit einem Sieg gestartet und werden sich mit Sicherheit nicht aufgeben“, betont Pummer, der gerade, weil der Neuling gegen den sofortigen Wiederabstieg kämpft, Gefahr wittert: „Die Mannschaften, die unten stehen, haben sich meistens in der Winterpause richtig eingeschworen. An der Einstellung wird es ihnen nicht fehlen.“ Und auch fußballerisch habe der Gegner etwas zu bieten: „Sie haben nicht den großen Goalgetter, aber sie haben ein paar Leute mit Qualität. Christoph Traxinger im Mittelfeld ist zum Beispiel eine absolute Säule.“