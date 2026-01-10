Noah Scheler von Etzenricht nach Ettmannsdorf

Ettmannsdorfs sportlicher Leiter Mario Albert hatte schon länger ein Auge auf den 25-jährigen Mittelfeldspieler geworfen. Scheler war einer seiner Wunschspieler. Laut Albert bringe der Neuzugang „Körperlichkeit mit einem Gardemaß von 1,88 Metern, Spielintelligenz, Kopfball- und Zweikampfstärke sowie eine vielseitige Einsetzbarkeit“ mit. „Er hat sich sportlich in Etzenricht bewiesen und in dieser Saison unter Beweis gestellt, dass er in der Landesliga Fuß gefasst hat. Zudem wohnt er in Nabburg und ist damit ein regionaler Spieler“, so Albert weiter. Damit passt Scheler perfekt ins Beuteschema des Landesliga-Top-Klubs: „Wir wollen weiterhin regionale Spieler holen, die bodenständig sind und menschlich gut in die Kabine passen. Diese Eigenschaften bringt Noah mit, womit er gut zu unserer Mannschaft passen wird. Seinem aktuellen Verein SV Etzenricht wünsche ich, dass sie in der Liga bleiben.“



Ausgebildet wurde Scheler vom SV Raigering, vom FC Amberg und im U19-Bereich von der SpVgg SV Weiden. Im Dress der Wasserwerkler absolvierte er als Noch-A-Jugendlicher bereits 13 Landesligaspiele. Mit dem Sprung in den Herrenbereich entschied er sich 2019 für den SV Etzenricht, mit dem er letztes Jahr die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord und den Aufstieg in die Landesliga feierte. In der laufenden Saison kam Scheler unter Coach Andreas Wendl bislang 17 Mal zum Einsatz und steuerte vier Tore bei.



„Nun konzentrieren wir uns auf die Vorbereitung zur Restrückrunde. Wir wollen den zweiten Tabellenplatz auf alle Fälle untermauern und verteidigen“, zeigt sich Mario Albert ehrgeizig. Am 26. Januar bitten Cheftrainer Christian Most und „Co“ Florian Tausendpfund zum offiziellen Trainingsauftakt. Getestet wird unter anderem gegen die Bayernligisten FSV Stadeln und SpVgg SV Weiden. Außerdem reist der Ettmannsdorfer Tross für ein Kurztrainingslager nach Tschechien. „Die Trainer haben gut geplant“, schmunzelt der Sportchef.