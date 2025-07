Noah Pesch zwischen Regionalliga-Preis und 2. Bundesliga

„Es kam unerwartet, aber ich habe mich riesig über den Award gefreut und bin allen Beteiligten sehr dankbar“, sagte der Gewinner in den Vereinsmedien der Gladbacher. Pesch setzte sich gegen Patrick Sussek vom MSV Duisburg und Patrick Twardzik vom FC Gütersloh durch. Der 20-Jährige, der in seiner ersten Senioren-Saison 20 Tore schoss und weitere neun Treffer vorbereitete, erhielt 51 Prozent der 3.700 Stimmen aus dem Fan-Voting, auch die Mehrheit der Regionalliga-Trainer (Anteil am Voting 49 Prozent) stimmten für den ehemaligen Jugendspieler von Bayer 04 Leverkusen.

Pesch debütierte am 25. Spieltag für die Bundesliga-Mannschaft der Borussia, spielte aber bislang nur insgesamt fünf Minuten. Ob es dauerhaft schon für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane reicht, scheint aktuell fraglich. Dagegen gibt es auch Interesse aus der 2. Bundesliga, wie zuletzt von Eintracht Braunschweig. Angeblich soll Pesch den Niedersachsen abgesagt haben, stattdessen soll der Karlsruher SC nun gute Chancen auf eine Verpflichtung haben. Wie "ka-news" berichtet, hat der KSC bereits Kontakt zu Pesch aufgenommen. Zuletzt wurde bei den Gerüchten rund um Braunschweig eine niedrige Millionensumme als Ablöseforderung der Gladbacher kolportiert.

Für welchen Verein der Deutsch-Kroate aus Eschweiler im September auflaufen wird, ist also vollkommen offen. Für die U23 von Borussia Mönchengladbach beginnt am Samstag, 26. Juli, der Liga-Alltag mit einem Heimspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Sollte Pesch sofort an seine starken Leistungen anknüpfen, wird weiter Bewegung in die Personalie kommen - so viel ist sicher.