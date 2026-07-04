Noah Pesch wechselt in die Dritte Liga zu Rot-Weiss Essen

In den vergangenen Wochen hat Borussia Mönchengladbach in Shio Fukuda (Karlsruher SC) und Jan Urbich (Eintracht Braunschweig) bereits zwei Offensiv-Talente abgegeben, die in der kommenden Saison in Gladbach keine große Aussicht auf Spielzeit bei den Profis gehabt hätten. In Noah Pesch ist nun ein dritter Angreifer hinzugekommen: Der 21-Jährige wechselt in die Dritte Liga zu Rot-Weiss Essen.
„Noah hat in seinem ersten Jahr bei uns in der Regionalliga gezeigt, was für ein guter Fußballer er ist. Nicht umsonst ist er als Spieler der Saison in der Regionalliga West ausgezeichnet worden. Auch bei seiner Leihe nach Magdeburg hat er gezeigt, dass er das Rüstzeug für eine nachhaltige Karriere im Profifußball hat“, wird Borussias Sportchef Rouven Schröder in der Mitteilung des Klubs zitiert.
Pesch war im Sommer 2024 aus der U19 Bayer Leverkusens nach Gladbach gekommen und hatte gleich in seinem ersten Jahr in der U23 mit einer starken Torquote auf sich aufmerksam gemacht. Der verdiente Lohn war sein Bundesliga-Debüt im Frühjahr 2025 im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05.
In der Regionalliga West brachte es Pesch auf 20 Tore und neun Vorlagen in 30 Partien. Am Saisonende wurde er vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) zum Spieler der Saison gekürt. In der vergangenen Spielzeit war er an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg verliehen, für den er 21-mal zum Einsatz kam und drei Tore sowie eine Vorlage beisteuerte.
Pesch verabschiedet sich nun endgültig aus Gladbach, doch schon in wenigen Wochen wird es ein Wiedersehen geben: Am Samstag, 25. Juli, sind die Borussen zu einem Testspiel bei Peschs neuem Arbeitgeber zu Gast. „Wir wünschen ihm viel Erfolg bei Rot-Weiss Essen und freuen uns darauf, ihn schon beim Testspiel in dieser Sommervorbereitung wiederzusehen“, sagt Schröder.
Gladbachs Sportchef ist damit einen Schritt weiter in seinem Bemühen, den Kader für die kommende Saison zu verkleinern. Neben den bereits erwähnten Fukuda und Urbich hatte der Klub in der vergangenen Woche bereits Mittelfeldspieler Niklas Swider an den Drittligisten Viktoria Köln verliehen.
Nach Pesch könnte nun noch ein Abgang von Grant-Leon Ranos folgen, der ebenfalls kaum Aussicht auf Spielzeit bei den Profis hat. Er wäre der vierte Offensivspieler aus den hinteren Reihen des Gladbacher Kaders, der den Klub verlässt.