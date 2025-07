Das ist Noah Pesch. – Foto: Borussia

Noah Pesch wechselt als neue Nummer 10 in die 2. Bundesliga Als "Spieler der Saison" der Regionalliga West startet Noah Pesch nicht bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga durch, ihn zieht es in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg.

Noah Pesch wechselt in die 2. Bundesliga - und jetzt steht auch der Verein fest! Der 20-Jährige war in den vergangenen Wochen mit Eintracht Braunschweig und dem Karlsruher SC in Verbindung gebracht worden, doch das neue Ziel des amtierenden "Spielers der Saison" der Regionalliga West heißt 1. FC Magdeburg. Der Offensivspieler verlässt Borussia Mönchengladbach erstmal nur für eine Saison.

Pesch wechselte vor einem Jahr aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen zu den "Fohlen" und startete sofort mit 20 Toren und neun Vorlagen in der U23 in der Regionalliga West durch. Eine Chance in der Bundesliga-Mannschaft hat der junge Flügelstürmer noch nicht erhalten, das könnte aber im kommenden Jahr der Fall sein, denn Magdeburg leiht Pesch nur aus. Nach dem 1-jährigen Leihgeschäft hat der FCM allerdings keine Kaufoption, wie es heißt. >>> Das ist Noah Pesch

Guter Transfer für den 1. FC Magdeburg Die Protagonisten haben sich in den Vereinsmedien wie folgt geäußert: