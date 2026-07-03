Noah Pesch stürmt ab sofort für Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen tütet mit Noah Pesch den nächsten Transfer ein. Der 21-jährige Stürmer wechselt von Borussia Mönchengladbach an die Hafenstraße und wird in der kommenden Drittliga-Saison die Nummer elf auf dem Rücken tragen.
Bei Bayer 04 Leverkusen ist Noah Pesch ausgebildet worden, ehe es ihn 2024 für sein erstes Herrenjahr in den Fohlenstall nach Mönchengladbach zog. In einer vielversprechenden Regionalliga-Saison bei Borussias U23 kam Pesch in 30 Partien auf 20 Tore sowie neun Assists. Folgerichtig durfte der 1,83 Meter große Deutsch-Kroate gegen den FSV Mainz 05 sein Bundesliga-Debüt feiern. Es folgte eine Leihe zum 1. FC Magdeburg in die zweite Liga, wo er in vielen Kurzeinsätzen nur auf drei Scorer kam.
Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei Rot-Weiss, blickt auf die Variabilität des Offensivspielers: „Noah Pesch ist ein leistungsstarker, variabler Offensivspieler, der RWE auf jeden Fall bereichern wird. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler eines Bundesligaklubs fest an uns binden können. Er hat unter anderem in der 2. Bundesliga schon gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt. Noah kann in der Offensive auf nahezu allen Positionen spielen, wobei er besonders aus dem Zehner-Raum torgefährlich werden kann. Mit Noah erweitern wir unsere Variabilität im Spiel nach vorne. Besonders zeichnen ihn seine technischen Fähigkeiten am Ball, seine Zielstrebigkeit zum Tor und seine Abschlussstärke aus. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und freuen uns sehr, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit RWE entschieden hat.“
Der folgerichtige Schritt nach guten Leistungen in der Regionalliga und ausbaufähigen Einsatzzeiten in Liga zwei ist die 3. Liga. Noah Pesch sieht RWE als den nächsten richtigen Schritt an: „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Essen zustande gekommen ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, haben mich von Anfang an überzeugt. RWE ist genau der richtige Verein, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung zu gehen. Zu meinen größten Stärken würde ich meinen Abschluss sowie die Energie zählen, die ich auf den Platz bringe. Jetzt freue ich mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen, mich schnell in die Mannschaft einzufügen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Ich werde vom ersten Tag an alles dafür geben, meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen.“
Damit dürfte die Offensive von RWE soweit komplettiert sein. Ob einer der ursprünglichen Kandidaten noch ein Thema für die Verantwortlichen sein wird, bleibt abzuwarten.
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: