Noah Pesch stürmt ab sofort für Rot-Weiss Essen

Noah Pesch wechselt an die Hafenstraße – Foto: Rot-Weiss Essen

Bei Bayer 04 Leverkusen ist Noah Pesch ausgebildet worden, ehe es ihn 2024 für sein erstes Herrenjahr in den Fohlenstall nach Mönchengladbach zog. In einer vielversprechenden Regionalliga-Saison bei Borussias U23 kam Pesch in 30 Partien auf 20 Tore sowie neun Assists. Folgerichtig durfte der 1,83 Meter große Deutsch-Kroate gegen den FSV Mainz 05 sein Bundesliga-Debüt feiern. Es folgte eine Leihe zum 1. FC Magdeburg in die zweite Liga, wo er in vielen Kurzeinsätzen nur auf drei Scorer kam.

3. Liga als der richtige Zwischenschritt für Noah Pesch

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei Rot-Weiss, blickt auf die Variabilität des Offensivspielers: „Noah Pesch ist ein leistungsstarker, variabler Offensivspieler, der RWE auf jeden Fall bereichern wird. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler eines Bundesligaklubs fest an uns binden können. Er hat unter anderem in der 2. Bundesliga schon gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt. Noah kann in der Offensive auf nahezu allen Positionen spielen, wobei er besonders aus dem Zehner-Raum torgefährlich werden kann. Mit Noah erweitern wir unsere Variabilität im Spiel nach vorne. Besonders zeichnen ihn seine technischen Fähigkeiten am Ball, seine Zielstrebigkeit zum Tor und seine Abschlussstärke aus. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und freuen uns sehr, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit RWE entschieden hat.“