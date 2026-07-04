Noah Gnandt kehrt zur SGM Muttensweiler/Hochdorf zurück Gnandt kommt vom Landesligsten FV Olympia Laupheim von Matthias Kloos · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Die SGM Muttensweiler/Hochdorf hat ihren ersten hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Oberschwaben verpflichtet. Mittelfeldspieler Noah Gnandt wechselt vom FV Olympia Laupheim zur SGM. Für den 30-Jährigen ist es zugleich eine Rückkehr zu seinem Heimatverein, für den er bereits in der Jugend gespielt hat. Der Meister der Kreisliga A2 Oberschwaben setzt damit vor dem Start in die neue Spielklasse ein deutliches personelles Zeichen.

Gnandt war zuletzt beim FV Olympia Laupheim in der Landesliga Staffel 4 aktiv. Seit der Saison 22/23 spielte er dort, zuvor war er für den SV Mietingen, den SSV Ehingen-Süd und den FV Biberach aktiv. Mit dieser Erfahrung kommt ein Spieler zur SGM, der bereits die Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringt. In Muttensweiler/Hochdorf trifft er zudem auf seinen Bruder Leo Gnandt, der seit vielen Jahren für die SGM spielt und in der vergangenen Saison 16 Tore in 30 Spielen erzielte. Trainer Oliver Schwarz bewertet die Verpflichtung entsprechend hoch. „Wir haben mit Noah natürlich einen absoluten top Spieler für unsere Mannschaft gewinnen können. Die Gespräche mit ihm waren sehr gut, er musste letztlich nur für sich entscheiden wie er fußballerisch weitermacht, an Ende hat er sich zum Glück für uns entschieden. Das ganze Team freut sich auf Ihn.“

Damit erhält die SGM für die Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg zusätzliche Qualität im Mittelfeld. Neben Gnandt rückt auch Paul Schmid fest aus der A-Jugend nach oben. Er war bereits in der vergangenen Saison durchgehend Teil der Mannschaft. Darüber hinaus sollen weitere Nachwuchsspieler an den Aktivenbereich herangeführt werden. Schwarz ordnet diese Entwicklung wie folgt ein: „Paul Schmid, der letzte Saison schon das ganze Jahr bei uns gespielt hat kommt aus der A- Jugend hoch. Dazu nochmal 4-5 Spieler, bei ihnen müssen wiraber schauen wie sie den Sprung zu den aktiven meistern, da der Sprung aus der Jugend zu den aktiven nicht immer ganz einfach ist, aber dafür bekommen sie die nötige Zeit.“