Noah Gibaja wechselt zum FC Emmendingen

Der FC Emmendingen hat sich für die Landesliga-Runde noch einmal verstärkt. Wie der Aufsteiger mitteilte, gehe man "mit einem weiteren interessanten Neuzugang in die neue Saison": Noah Gibaja wechselt vom SV Altenmittlau an die Elz. Für den Club lief er in den vergangenen beiden Jahren in der hessischen Kreisoberliga (entspricht der südbadischen Bezirksliga) auf. Der 25 Jahre alte Deutsch-Spanier habe während seiner aktiven Laufbahn "bereits wertvolle Erfahrung bei unterschiedlichen Vereinen in mehreren Ligen gesammelt. So kam er auch zu einigen Verbandsligaeinsätzen", teilte der FCE mit. "Noah Gibaja ist ein vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, der während seiner Jugendzeit unter anderem beim SV Darmstadt 98 und dem FSV Frankfurt ausgebildet wurde." Der verheiratete Vater zweier Kinder sei vor einigen Wochen aus beruflichen Gründen in den Landkreis Emmendingen umgesiedelt und werde nun den Landesligakader des FCE von sofort an verstärken.