Noah-Fabian Liedka: Vier Tore für den SV 90 Görmin zum Saisonausklang

Foto: Yasmin-Sophie Liedka / FuPa-Grafik

Es sind die Momente purer Leidenschaft, die den Fußball so unverwechselbar machen. Wenn ein junger Stürmer mit vier Toren glänzt, schreibt er seine ganz eigene Erfolgsgeschichte. Noah-Fabian Liedka vom SV 90 Görmin hat mit einer herausragenden Leistung alle Blicke auf sich gezogen und sich die Krone des FuPa-Spielers der Woche in Mecklenburg-Vorpommern gesichert. Es sind die mannschaftliche Verbundenheit und die torhungrigen Ambitionen in der Landesklasse II.

Die unerwartete Krönung eines Torjägers

Die Freude über die Auszeichnung ist dem 22-jährigen Angreifer deutlich anzumerken, auch wenn er im Augenblick des Triumphs eine Bescheidenheit an den Tag legt. Für ihn kam der Titel überraschend, was den emotionalen Wert dieses Erfolgs nur noch weiter steigert. „Vielen Dank! Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Umso mehr freue ich mich über die Auszeichnung“, betont Liedka über die Anerkennung.

Die Gala im gegnerischen Stadion

Der furiose 6:1-Auswärtserfolg beim SV Blau-Weiß 21 Jarmen war das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels, bei dem Liedka mit seinen vier Treffern zum überragenden Akteur avancierte. Doch statt die eigene Leistung in den Vordergrund zu rücken, hebt der Knipser das Kollektiv hervor, das diesen Kantersieg erst möglich gemacht hat: „Wir haben als Mannschaft sehr gut zusammengespielt und unsere Chancen konsequent genutzt.“

Der Instinkt für den schnellen Abschluss

Auf dem Rasen fackelt der torgefährliche Angreifer nicht lange. Wenn er die Lücke in der gegnerischen Abwehrreihe erkennt, sucht er den direkten Weg zum Erfolg – angetrieben von einer klaren fußballerischen Philosophie. Auf seine bevorzugte Art und Weise, Tore zu erzielen, angesprochen, gewährt er einen Einblick in sein Spiel: „Am liebsten nach schnellen Kombinationen und mit einem direkten Abschluss.“

Ein Verein als familiäre Heimat

Seine sportliche Heimat hat der junge Fußballer tief in sein Herz geschlossen. Für ihn ist der SV 90 Görmin weit mehr als nur ein Ort für das wöchentliche Training. „Der starke Zusammenhalt und die familiäre Atmosphäre machen den Verein für mich besonders“, schildert er die engen Bande, die das gesamte Team und das Umfeld zusammenschweißen.

Die Faszination für einen Weltstar

Während er auf dem Platz selbst vorangeht, findet er seine Inspiration auf der Weltbühne des Profifußballs. Ein französischer Ausnahmespieler hat es dem 22-Jährigen dabei besonders angetan, da er dessen Qualitäten für sein eigenes Spiel adaptieren möchte. „Bei den Profis verfolge ich gerne Kylian Mbappé, weil mich seine Schnelligkeit und sein Torinstinkt beeindrucken“, schwärmt Liedka.

Die unmissverständliche Berufung im Angriff

Experimente auf dem Spielfeld liegen dem torgefährlichen Akteur fern. Seine Stärken liegen ganz klar im gegnerischen Strafraum, wo er Räume reißt und die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder vor unlösbare Aufgaben stellt. Seine Aussage zu seiner Lieblingsposition fällt kurz, aber entschlossen aus: „Am liebsten spiele ich im Sturm.“

Der kritische Blick auf das Saisonfinale

Obwohl die Mannschaft die Spielzeit auf dem fünften Tabellenplatz beendet hat, schwingt in der Analyse eine spürbare Unzufriedenheit und der ehrgeizige Hunger nach mehr mit. Das Team weiß um sein ungenutztes Potenzial. „Wir sind mit der Saison nicht ganz zufrieden, weil sicherlich noch mehr möglich gewesen wäre“, zieht er sein Saisonfazit.

Der brennende Hunger auf künftige Erfolge

Für die kommenden Spielzeiten hat sich der Stürmer viel vorgenommen. Er will nicht stagnieren, sondern sieht das Erreichte lediglich als Fundament für eine erfolgreiche Zukunft, in der er mit seinen Farben ganz oben angreifen möchte. „Ich möchte mich weiterentwickeln und mit dem SV 90 Görmin künftig um die oberen Tabellenplätze mitspielen“, lautet seine kämpferische Ansage.

Die wertvollen Kraftquellen abseits des Rasens

Um auf dem Platz jede Woche diese Intensität abrufen zu können, sucht Liedka in seiner Freizeit gezielt den Ausgleich im privaten Umfeld. Die freien Stunden gehören den Menschen, die ihm am nächsten stehen. „Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden und meiner Familie“, verrät der Fußballer.

Ein Handwerker mit Präzision

Beruflich steht der Spieler der Woche mit beiden Beinen im Leben und übt eine Tätigkeit aus, die ebenso viel Geschick, Geduld und Präzision erfordert wie seine Aktionen im gegnerischen Sechzehner. Es ist das Fundament für seine fußballerische Leidenschaft. „Ich arbeite als Tischler“, erklärt er über seinen Berufsalltag.