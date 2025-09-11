Noah Engelbreth trainiert dauerhaft mit den 96-Profis

Hannover 96 baut weiter auf den eigenen Nachwuchs: Der 20-jährige Mittelfeldspieler Noah Engelbreth gehört ab sofort fest zum Trainingskader des Zweitliga-Teams. Trainer Christian Titz sieht in ihm einen spannenden Entwicklungsspieler.
Seit dieser Woche ist Engelbreth einziger Vertreter der U23 im Profikader – ein Schritt, der schon länger vorbereitet war. „Wir haben schon länger darüber gesprochen, dass wir ihn gerne regelmäßig im Training dabeihaben wollen“, erklärte Titz auf der 96-Homepage. Der Berliner hatte bereits in der Sommervorbereitung Profiluft geschnuppert und zuletzt im Test gegen den Hamburger SV Einsatzzeit gesammelt.
In der Regionalliga-Mannschaft von Daniel Stendel trägt Engelbreth Verantwortung als Vizekapitän. Seine Stärken sieht Titz vor allem im zentralen Mittelfeld: „Er ist ein Spieler, der aus der Sechser-Position kommt, es mit einer großen Ruhe und Spielübersicht spielt. Er macht wenig Fehler, weil er eine gute Vororientierung und eine hohe Ballsicherheit hat.“
Für den 54-Jährigen ist Engelbreth zudem Sinnbild der Nachwuchsstrategie des Vereins: „Wir haben ganz bewusst gesagt: Hier gibt es Spieler aus unseren eigenen Mannschaften, die wir mit hochnehmen wollen – und Noah ist so ein Spieler.“
Ergänzend hat die Akademie dieser Tage den neuen Perspektivkader ins Leben gerufen. Dort sollen künftig Talente aus U17, U19 und U23 regelmäßig gemeinsam mit Profitrainern arbeiten – ein weiteres Signal, dass 96 jungen Spielern gezielt den Weg nach oben ebnen will.