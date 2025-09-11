Noah Engelbreth trainiert dauerhaft mit den 96-Profis

Hannover 96 baut weiter auf den eigenen Nachwuchs: Der 20-jährige Mittelfeldspieler Noah Engelbreth gehört ab sofort fest zum Trainingskader des Zweitliga-Teams. Trainer Christian Titz sieht in ihm einen spannenden Entwicklungsspieler.

Seit dieser Woche ist Engelbreth einziger Vertreter der U23 im Profikader – ein Schritt, der schon länger vorbereitet war. „Wir haben schon länger darüber gesprochen, dass wir ihn gerne regelmäßig im Training dabeihaben wollen“, erklärte Titz auf der 96-Homepage. Der Berliner hatte bereits in der Sommervorbereitung Profiluft geschnuppert und zuletzt im Test gegen den Hamburger SV Einsatzzeit gesammelt.

In der Regionalliga-Mannschaft von Daniel Stendel trägt Engelbreth Verantwortung als Vizekapitän. Seine Stärken sieht Titz vor allem im zentralen Mittelfeld: „Er ist ein Spieler, der aus der Sechser-Position kommt, es mit einer großen Ruhe und Spielübersicht spielt. Er macht wenig Fehler, weil er eine gute Vororientierung und eine hohe Ballsicherheit hat.“