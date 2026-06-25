Noah Darvich wechselt auf Leihbasis zur SV Elversberg

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Mit starken Leistungen sowie zehn Toren und sechs Vorlagen hatte Noah Darvich großen Anteil am Drittliga-Klassenerhalt der U21. Nun erhält der 19 Jahre alte Offensivakteur, der beim VfB bis zum 30. Juni 2029 unter Vertrag steht, die Gelegenheit, sich auf höherem Level weiterzuentwickeln. In der bevorstehenden Saison 2026/2027 wird er an die SV Elversberg ausgeliehen. Der Club aus dem Saarland, der als Tabellenzweiter aus der 2. Liga in die Bundesliga aufgestiegen ist, bietet jungen Spielern ein hervorragendes Umfeld, um ihren nächsten Entwicklungsschritt vollziehen zu können.

Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport des VfB, sagt: „Noah war in der vergangenen Saison einer der auffälligsten Spieler der gesamten 3. Liga und hatte mit seinen Leistungen einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison unserer U21. Wie bei anderen jungen Spielern ist auch für Noah ein Wechsel auf Leihbasis sehr sinnvoll, um auf hohem Niveau gefordert zu werden und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Die SV Elversberg ist dafür eine ausgezeichnete Adresse. Wir wünschen Noah und den Elversbergern alles Gute für die anstehende Spielzeit und werden den Weg von Noah intensiv beobachten.“