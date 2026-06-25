Noah Darvich wechselt auf Leihbasis zur SV Elversberg

Der 19 Jahre alte Offensivakteur wird für eine Spielzeit verliehen, um die nächsten Schritte im Profifußball zu gehen.
Mit starken Leistungen sowie zehn Toren und sechs Vorlagen hatte Noah Darvich großen Anteil am Drittliga-Klassenerhalt der U21. Nun erhält der 19 Jahre alte Offensivakteur, der beim VfB bis zum 30. Juni 2029 unter Vertrag steht, die Gelegenheit, sich auf höherem Level weiterzuentwickeln. In der bevorstehenden Saison 2026/2027 wird er an die SV Elversberg ausgeliehen. Der Club aus dem Saarland, der als Tabellenzweiter aus der 2. Liga in die Bundesliga aufgestiegen ist, bietet jungen Spielern ein hervorragendes Umfeld, um ihren nächsten Entwicklungsschritt vollziehen zu können.
Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport des VfB, sagt: „Noah war in der vergangenen Saison einer der auffälligsten Spieler der gesamten 3. Liga und hatte mit seinen Leistungen einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison unserer U21. Wie bei anderen jungen Spielern ist auch für Noah ein Wechsel auf Leihbasis sehr sinnvoll, um auf hohem Niveau gefordert zu werden und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Die SV Elversberg ist dafür eine ausgezeichnete Adresse. Wir wünschen Noah und den Elversbergern alles Gute für die anstehende Spielzeit und werden den Weg von Noah intensiv beobachten.“
Zum „Newcomer der Saison“ in der 3. Liga ausgezeichnet
Noah Darvich wechselte im Sommer 2025 von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zum VfB. Von Beginn an übernahm er als Leistungsträger in der Drittliga-Mannschaft Verantwortung und sammelte insgesamt 16 Scorerpunkte. Am Saisonende wurde er von den Trainern und Kapitänen der 3. Liga sowie den Fans zum „Newcomer der Saison“ gewählt.
Für die deutschen U-Nationalmannschaften lief Noah Darvich bisher 43-mal auf. In der eben beendeten Saison 2025/2026 schaffte er es erstmals in die U20-Auswahl, für die er in zwei Partien zwei Tore erzielte. Im März 2026 wurde er zudem in den Kader der U21-Nationalmannschaft nachnominiert. Sein bislang größter Erfolg mit den DFB-Teams war der Gewinn der U17-Weltmeisterschaft und der U17-Europameisterschaft, jeweils im Jahr 2023.