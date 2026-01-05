Noah Blersch wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Der Auftritt des SV Reinstetten bei den Hallenkreismeisterschaften in Biberach war einer der auffälligsten des gesamten Turniers – und endete dennoch früher als erwartet. Nach einer Vorrunde und Zwischenrunde, in denen der SVR sämtliche Spiele gewann, insgesamt 36 Tore erzielte und dabei nur vier Gegentreffer zuließ, kam im Viertelfinale das überraschende Aus. Gegen den FV Biberach blieb es nach regulärer Spielzeit beim 0:0, ehe Reinstetten im Neunmeterschießen mit 2:3 unterlag.

Gerade vor dem Hintergrund der vorherigen Ergebnisse wog das Ausscheiden schwer. Siege wie das 9:2 gegen den SV Baustetten oder das 9:0 gegen die SG Erlenmoos/Ochsenhausen hatten den SV Reinstetten zu einem der großen Favoriten gemacht. Auch im Viertelfinale sah sich die Mannschaft spielbestimmend. „Wir haben da eigentlich alle Spiele dominiert, auch gegen den FV Biberach. Klar am Ende haben sie im Neunmeterschießen gewonnen. Natürlich auch ein überragender Torwart, muss man einfach so sagen, aber wir sind schon auch zufrieden. Natürlich hätten wir schon gerne den Turniersieg mitgenommen.“ Die Worte von Noah Blersch fassen die Gefühlslage zusammen: Stolz auf die Leistung, Enttäuschung über das Ergebnis.

Noah Blersch bester Spieler des Turniers



Für Blersch persönlich endete das Turnier dennoch mit einer besonderen Auszeichnung. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde von den Vereinsvertretern zum besten Spieler der Hallenkreismeisterschaften gewählt. Eine Ehrung, die seine konstant starken Auftritte unterstreicht. „Ja, ist natürlich schon cool, die Auszeichnung freut mich sehr. Aber der große Pott hätte mich schon mehr gereizt", so Blersch zum Titel.