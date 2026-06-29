Noah Berkhan kehrt zu den Freien Turnern Braunschweig zurück

– Foto: Thies Meyer

Die Freien Turner Braunschweig haben mit Noah Berkhan ihren vierten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der 23-jährige Offensivspieler kehrt vom SV 06 Lehrte zurück zur Parkelf.

Bereits in der Saison 2023/24 lief Berkhan 23 Mal für die Freien Turner auf. Anschließend verbrachte er ein Jahr in Neuseeland und Australien, wo er arbeitete und reiste. Nach seiner Rückkehr schloss er sich dem SV 06 Lehrte an. Dort erzielte er ab der Winterpause 2025 in acht Spielen neun Tore in der Hannoveraner Bezirksliga.

Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte Berkhan beim WSV Wendschott in der Bezirksliga Braunschweig, ehe er eine Saison später erstmals zu den Freien Turnern wechselte.