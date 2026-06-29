Noah Berkhan kehrt zu den Freien Turnern Braunschweig zurück

Die Freien Turner Braunschweig haben mit Noah Berkhan ihren vierten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der 23-jährige Offensivspieler kehrt vom SV 06 Lehrte zurück zur Parkelf.
Bereits in der Saison 2023/24 lief Berkhan 23 Mal für die Freien Turner auf. Anschließend verbrachte er ein Jahr in Neuseeland und Australien, wo er arbeitete und reiste. Nach seiner Rückkehr schloss er sich dem SV 06 Lehrte an. Dort erzielte er ab der Winterpause 2025 in acht Spielen neun Tore in der Hannoveraner Bezirksliga.
Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte Berkhan beim WSV Wendschott in der Bezirksliga Braunschweig, ehe er eine Saison später erstmals zu den Freien Turnern wechselte.
Trainer Gian Luca Renner freut sich über die Rückkehr des Offensivspielers: „Noah bringt mit seinem Tempo, der Dynamik und dem Abschluss viel Qualität für unser Offensivspiel mit. Er ist jung und entwicklungsfähig und passt daher gut in unser Profil.“
Mit Noah Berkhan gewinnen die Freien Turner einen Spieler zurück, der den Verein bereits kennt und die Offensive in der kommenden Saison verstärken soll.