Noah Awuku und Visar Mehmeti treffen: VfR Neumünster schlägt Eichede 2

Im Ernst-Wagener-Stadion empfing der SV Eichede aus dem Kreis Steinburg, seit Jahrzehnten ein Schwergewicht der Schleswig-Holstein-Oberliga mit auch gelegentlichen Gastspielen in der Regionalliga, den Verein für Rasensport Neumünster. Der war vor der Einführung der Bundesliga 1963 sogar lange Erstligist.
Mit 1:2 (0:1) unterlag heute der SVE erstmals nach 2014 wieder in einem Punktspiel dem VfR. Damals hatte man noch gemeinsam in der Regionalliga gespielt. Der VfR weist damit nach der traditionellen englischen Oberliga-Eingangswoche 7 Punkte auf, für den SVE von Trainer Sascha Steinfeld bleibt es bei einem Punkt vom ersten Spieltag gegen Holstein II.
Am Vorabend der heutigen Partie hatte der VfR-Co-Trainer Marcel Vones als Spieler der 2. Mannschaft sein Comeback auf dem Platz gefeiert. "Das war aber nur eine einmalige Sache", so Vones. Bemerkenswert auch, dass der kurzfristig aus Wasbek zurückgekehrte Berk Akcicek dort zusammen mit seinem Vater "Figo" Vasfi Akcicek auflief und dementsprechend heute noch nicht zum Aufgebot zählte.
Neben den zuletzt schon fehlenden Nils Drauschke (Rotsperre), Alban Jashari (privat verhindert) und Luca Aouci (Zerrung) fiel nun auch noch Christoph Kahlcke mit muskulären Problemen aus.
So war Chefcoach Danny Cornelius heute zur Improvisation gezwungen. Im 4-4-2-System rückte Kapitän Kenny Korup anstelle von Kahlcke wieder in die Innenverteidigung, für ihn rückte Maurice Knutzen neben Visar Mehmeti auf die "Sechs".
Zunächst bestimmt der Gastgeber, wie der VfR im 4-4-2, weitgehend die Partie. Über die Mehrzahl der gewonnenen Mittelfeldduelle hat man mehr Ballbesitz. Doch bis auf mehrere Ecken und einen Kopfball von Kapitän "Pemu" Ehlers (knapp vorbei) springt nicht viel heraus.
Mit fortdauernder Spielzeit wird der Gast aber langsam stärker. Jan Lippegaus prüft erstmals nach schönem VfR-Angriff SVE-Keeper Mats Lüdke, der im Vorjahr bei Inter Türk Kiel und 23/24 beim TSV Bordesholm in der Oberliga aktiv war und heute seine 20. Oberligapartie absolvierte.
Nach Foul an Visar Mehmeti kurz hinter der Mittellinie gibt es Freistoß für Rasensport. Korup schlägt den Ball lang auf den zweiten Pfosten, Manuel Carvalho, heute in der Startelf, springt am höchsten und köpft den Ball zur Mitte. Noah Awuku setzt sich am Fünfmeterraum durch und trifft zum 0:1 (27.). Zwar antwortet Eichede sofort mit einem Abschluss von Noah Cooper Fritzen (29.), der Ball streift aber knapp vorbei. Bis zur Pause wirkt die Cornelius-Elf beim Rasenschach sicher und leicht überlegen. Nach Awuku-Flanke (40.) köpft Ola Adesanya, aber Lüdke ist auf dem Posten.
Nach dem Rückstand richtet Steinfeld seine Mannschaft offensiver aus. Zwar zwingt Den Freka mit einem 30-Meter-Freistoß Christopher Newe im VfR-Kasten gleich mal zu einer Glanzparade und holt damit eine weitere Ecke heraus (48.), die aber nichts einbringt.
Im Gegenteil: Newe fängt ab, Ola Adesanya wird auf die Reise geschickt, hat plötzlich halbrechts trotz Doppelbegleitung fast freie Fahrt Richtung Tor. Kurz vor dem 16er wird er unsanft gestoppt, Gelb und Freistoß an der Strafraumkante. Schiri Mika Herms schreitet die gut 9 Meter genau ab (wie übrigens bei jedem Freistoß, sehr wohltuend). So steht die Mauer also nicht in Höhe des Elfmeterpunktes, wie sonst leider sehr oft auch in der Oberliga bei Freistößen vom Sechzehner. Visar Mehmeti nutzt das und trifft unhaltbar genau und scharf in den Winkel. Traumtor. 0:2 (51.).
Es sieht so aus, als ob Lilaweiß die Partie nun locker über die Zeit bringt. Der erste Doppelwechsel bei SVE (59.) belebt Eichede schon, aber zunächst hat nur der zur Pause eingewechselte Mic Röpke (61.) einen Abschluss. Doch besonders als bei Rasensport die starken Säulen Awuku und Latifi ausgewechselt werden (müssen), kommt Eichede immer stärker. Joker Alik Himmelspach (73.) muss nach dem ersten Abstimmungsfehler in der Gäste-Abwehr aus Nahdistanz eigentlich schon den Anschlusstreffer erzielen, er haut aber unbedrängt frei vor Newe aus fünf Metern über den Kasten.
Zwar hat der VfR nach Lippegaus-Longline aus der Bedrängnis heraus über Adesanya und Alija (77.) noch einen hübschen Konter, final wird Alija aber geblockt. Aber danach kommt von den Gästen gar nichts mehr. Der Ball wird mehrfach in höchster Not aus dem 16er geschlagen, man ist nun in der eigenen Hälfte gefangen. Nach 80 Minuten Riesengetümmel im Fünfer vor Newe, wieder bringen Himmelspach, Edwin James Satzer und der Ex-Rasensportler Keenon Erfurth aus Nahdistanz die Kugel dreimal innerhalb von Sekunden nicht über die Linie. Als Satzer dann hart bedrängt von Schomaker (89.) im Eins-gegen-eins am Hünen Newe hängenbleibt, scheint das Spiel durch. Doch weit gefehlt.
In den Schlussminuten sieht es so aus, als hätte der SVE deutliche numerische Überzahl. Rasensport ist im wahrsten Sinne des Wortes k.o. und verliert die Übersicht. Und so trifft Satzer aus dem nächsten Getümmel vor Newes Kasten in der ersten der vierminütigen Nachspielzeit. Newe ist deutlich not amused über seine Vorderleute, die jedoch ihr Bestes geben und den Vorsprung dann irgendwie über die Zeit bringen.