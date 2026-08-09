Noah Awuku und Visar Mehmeti treffen: VfR Neumünster schlägt Eichede 2 von Helwig Pfalzgraf · Gestern, 20:21 Uhr · 0 Leser

Permo Ehlers (SV Eichede) gegen Moshood Adesanya (VfR Neumünster). – Foto: Johannes Kramer / SV Eichede

Im Ernst-Wagener-Stadion empfing der SV Eichede aus dem Kreis Steinburg, seit Jahrzehnten ein Schwergewicht der Schleswig-Holstein-Oberliga mit auch gelegentlichen Gastspielen in der Regionalliga, den Verein für Rasensport Neumünster. Der war vor der Einführung der Bundesliga 1963 sogar lange Erstligist.

Erster Rasensport-Sieg gegen Eichede seit 2014 Mit 1:2 (0:1) unterlag heute der SVE erstmals nach 2014 wieder in einem Punktspiel dem VfR. Damals hatte man noch gemeinsam in der Regionalliga gespielt. Der VfR weist damit nach der traditionellen englischen Oberliga-Eingangswoche 7 Punkte auf, für den SVE von Trainer Sascha Steinfeld bleibt es bei einem Punkt vom ersten Spieltag gegen Holstein II.

Rasensport-Präsident Torben John (1. von rechts) ist wie der gesperrte Nils Drauschke und die verletzten Christoph Kahlcke, Luca Aouci und Sven Freitag (von rechts) schon vor dem Spiel optimistisch – Foto: Helwig Pfalzgraf

Co-Trainer Vones mit Comeback und wenn der Vater mit dem Sohne ...

Am Vorabend der heutigen Partie hatte der VfR-Co-Trainer Marcel Vones als Spieler der 2. Mannschaft sein Comeback auf dem Platz gefeiert. "Das war aber nur eine einmalige Sache", so Vones. Bemerkenswert auch, dass der kurzfristig aus Wasbek zurückgekehrte Berk Akcicek dort zusammen mit seinem Vater "Figo" Vasfi Akcicek auflief und dementsprechend heute noch nicht zum Aufgebot zählte. Weitere Ausfälle beim VfR Neben den zuletzt schon fehlenden Nils Drauschke (Rotsperre), Alban Jashari (privat verhindert) und Luca Aouci (Zerrung) fiel nun auch noch Christoph Kahlcke mit muskulären Problemen aus. So war Chefcoach Danny Cornelius heute zur Improvisation gezwungen. Im 4-4-2-System rückte Kapitän Kenny Korup anstelle von Kahlcke wieder in die Innenverteidigung, für ihn rückte Maurice Knutzen neben Visar Mehmeti auf die "Sechs".

Ali Kurt (li., SV Eichede) kann und Maurice Knutzen (VfR Neumünster). – Foto: Johannes Kramer / SV Eichede

Erste Viertelstunde geht an SVE Zunächst bestimmt der Gastgeber, wie der VfR im 4-4-2, weitgehend die Partie. Über die Mehrzahl der gewonnenen Mittelfeldduelle hat man mehr Ballbesitz. Doch bis auf mehrere Ecken und einen Kopfball von Kapitän "Pemu" Ehlers (knapp vorbei) springt nicht viel heraus. Rasensport wird stärker ... Mit fortdauernder Spielzeit wird der Gast aber langsam stärker. Jan Lippegaus prüft erstmals nach schönem VfR-Angriff SVE-Keeper Mats Lüdke, der im Vorjahr bei Inter Türk Kiel und 23/24 beim TSV Bordesholm in der Oberliga aktiv war und heute seine 20. Oberligapartie absolvierte. ...und geht in Führung Nach Foul an Visar Mehmeti kurz hinter der Mittellinie gibt es Freistoß für Rasensport. Korup schlägt den Ball lang auf den zweiten Pfosten, Manuel Carvalho, heute in der Startelf, springt am höchsten und köpft den Ball zur Mitte. Noah Awuku setzt sich am Fünfmeterraum durch und trifft zum 0:1 (27.). Zwar antwortet Eichede sofort mit einem Abschluss von Noah Cooper Fritzen (29.), der Ball streift aber knapp vorbei. Bis zur Pause wirkt die Cornelius-Elf beim Rasenschach sicher und leicht überlegen. Nach Awuku-Flanke (40.) köpft Ola Adesanya, aber Lüdke ist auf dem Posten. 2. Hälfte: Sascha Steinfeld stellt offensiver auf Nach dem Rückstand richtet Steinfeld seine Mannschaft offensiver aus. Zwar zwingt Den Freka mit einem 30-Meter-Freistoß Christopher Newe im VfR-Kasten gleich mal zu einer Glanzparade und holt damit eine weitere Ecke heraus (48.), die aber nichts einbringt. Traumtor von Mehmeti Im Gegenteil: Newe fängt ab, Ola Adesanya wird auf die Reise geschickt, hat plötzlich halbrechts trotz Doppelbegleitung fast freie Fahrt Richtung Tor. Kurz vor dem 16er wird er unsanft gestoppt, Gelb und Freistoß an der Strafraumkante. Schiri Mika Herms schreitet die gut 9 Meter genau ab (wie übrigens bei jedem Freistoß, sehr wohltuend). So steht die Mauer also nicht in Höhe des Elfmeterpunktes, wie sonst leider sehr oft auch in der Oberliga bei Freistößen vom Sechzehner. Visar Mehmeti nutzt das und trifft unhaltbar genau und scharf in den Winkel. Traumtor. 0:2 (51.).

Noah Fritzen (SV Eichede) gegen Rafael Krause (re., VfR Neumünster). – Foto: Johannes Kramer / SV Eichede