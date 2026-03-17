Noah Ascherl: Viererpack-Gala und das pure Herz für den TSV Bad Boll

Foto: M. Nischwitz / FuPa-Grafik

Noah Ascherl hat die Landesliga, Staffel 2, im Sturm erobert. Mit vier Toren und einer Vorlage führte er den TSV Bad Boll zu einem spektakulären 5:1-Sieg und wurde zum FuPa-Spieler der Woche in Württemberg gekürt. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der Bodenständigkeit mit einer brennenden Leidenschaft für das Spiel verbindet und dessen Herz im Takt seines familiären Vereins schlägt.

Die Nachricht von der Wahl zum FuPa-Spieler der Woche traf den 21-jährigen Angreifer unvorbereitet, doch die Emotionen darüber sitzen tief. „Mit dem Titel 'Spieler der Woche' hatte ich nicht gerechnet, ich bin jedoch sehr stolz und auch dankbar dafür“, beschreibt Noah Ascherl diesen besonderen Moment der Anerkennung. Es ist der Lohn für die unermüdliche Arbeit auf dem Rasen, die nun weit über die Vereinsgrenzen hinaus für Aufsehen sorgt.

Ein berauschender Nachmittag voller Spielfreude

Was sich beim fulminanten 5:1-Erfolg gegen den SV Böblingen abspielte, glich einer fußballerischen Demonstration, die durch eine beispiellose Geschlossenheit getragen wurde. Ascherl steuerte unglaubliche vier Treffer und einen Assist bei, doch sein Blick bleibt fest auf das Kollektiv gerichtet. „Ich denke, das Wichtigste war die Art und Weise, wie wir gegen Böblingen angetreten sind. Es war eine sehr starke Mannschaftsleistung, die durch Wille und Spielfreude geprägt war“, analysiert er diesen magischen Sieg mit leuchtenden Augen.

Die schnörkellose Ästhetik des Torabschlusses

Wenn es darum geht, den Ball im Netz unterzubringen, folgt Ascherl einem Instinkt, der keine Umwege kennt. Seine Philosophie vor dem Kasten ist so simpel wie effektiv und zeugt von einer Reife, die über sein Alter hinausgeht. „Bei Toren bin ich sehr einfach gestrickt: ein guter erster Kontakt und dann aufs Tor. Das Ergebnis ist entscheidend“, erklärt der Offensivakteur, der sich sowohl auf dem linken Flügel als auch als Stürmer vorne im Zentrum am wohlsten fühlt.

Ein familiärer Hafen als Quelle der Sicherheit

Hinter der individuellen Brillanz steht ein Verein, der für den jungen Studenten viel mehr ist als nur eine sportliche Station. In Bad Boll hat er eine Heimat gefunden, die ihm den nötigen Rückhalt gibt, um über sich hinauszuwachsen. „Den TSV Bad Boll macht für mich vor allem die Mannschaft und das gesamte Team rund um den Verein besonders. Es herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre, die einem als Spieler Sicherheit gibt“, sagt er voller Wärme über das Umfeld, das diesen Erfolg erst ermöglicht hat.

Inspiration durch technisches Flair und Teamgeist

Obwohl er seine Inspiration auch bei internationalen Top-Stars sucht, vergisst er nie die Stärke derer, mit denen er Woche für Woche auf dem Platz steht. „Unser ganzes Team ist super, einen alleinigen Lieblingsspieler könnte ich daraus nicht ziehen“, betont er loyal. Wenn der Blick jedoch zu den Profis schweift, fällt ein Name sofort: „Bei den Profis ist es aktuell Michael Olise, vor allem aufgrund seiner Spielfreude und seiner technischen Qualitäten.“ Es ist genau diese Freude am Spiel, die auch Ascherls Stil prägt.

Die unbändige Gier nach dem oberen Tabellendrittel

Aktuell steht der TSV Bad Boll auf dem siebten Tabellenplatz in der Landesliga, Staffel 2, doch die Ambitionen des Teams und seines Spielers sind deutlich höher angesiedelt. Für den Rest der Saison gibt es keine halben Sachen. „Unser Ziel ist es, uns im oberen Teil der Tabelle festsetzen zu können“, verkündet Ascherl kampfbereit. Es ist das Feuer einer Mannschaft, die weiß, dass sie jeden Gegner in der Liga vor enorme Probleme stellen kann.

Die Sehnsucht nach dem sportlichen Maximum

Wer Noah Ascherl über seine Zukunft sprechen hört, spürt den Hunger nach stetiger Verbesserung. Er setzt sich keine künstlichen Grenzen, sondern vertraut auf seine Entwicklung. „Meine persönlichen sportlichen Ziele sind, das Maximum aus meinem eigenen Spiel sowie aus dem Spiel der Mannschaft herauszuholen. Was am Ende dabei herauskommt, wird sich zeigen“, gibt er sich entschlossen und zugleich bodenständig.

Ein Leben zwischen Hörsaal, Gym und Padel-Court

Abseits der Landesliga, Staffel 2, führt Ascherl ein diszipliniertes Leben. Er studiert Gesundheitsmanagement und nutzt jede freie Minute, um seinen Körper und Geist fit zu halten. „Aktuell gehe ich neben dem Fußball ins Gym und auch gern Padel spielen“, verrät er über seine Hobbys. Es ist diese Balance aus akademischem Fleiß und sportlichem Ausgleich, die ihn zu dem reflektierten und erfolgreichen Sportler macht, der er heute ist.