NO FARMERS, NO FOOD, NO FUTURE Landwirte unterstützen die Victoria

1. Herrenmannschaft freut sich über neue Trikots mit einem starken Statement für die heimische Landwirtschaft auf der Brust.

Zum Abschluss der Hinrunde gab es für unsere 1. Herren schon mal ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form von neuen Trikots. Diese wurden, im Rahmen des Derbys am vergangenen Sonntag, offiziell durch Christoph Lügermann übergeben. Das anschließende Spiel gegen den SV Wettrup konnte man sogleich mit einem souveränen 6:3 für sich entscheiden.