NLZ statt TuS Dassendorf: Lukas Dresbach verlässt Oberligisten TuS Dassendorf muss eine Veränderung im Trainerteam verkraften: Co-Trainer Lukas Dresbach wechselt in das Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel. von red · Heute, 20:03 Uhr · 0 Leser

Lukas Dresbach verlässt Dassendorf. – Foto: IMAGO / Lobeca

Bei der TuS Dassendorf gibt es eine Veränderung im Trainerteam. Co-Trainer Lukas Dresbach verlässt den Oberligisten auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung. Der Grund ist eine neue Aufgabe bei Holstein Kiel: Dort wird Dresbach künftig im Nachwuchsleistungszentrum als Co-Trainer der U16 arbeiten.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für die TuS kommt der Abschied während der Vorbereitung zwar zu einem ungünstigen Zeitpunkt, sportlich und persönlich möchte der Verein seinem bisherigen Co-Trainer aber keine Steine in den Weg legen. Dassendorf ordnet die Entscheidung entsprechend wertschätzend ein. Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum In den Vereinsmedien schreibt die TuS: „Auch wenn uns dein Abschied nicht leichtfällt, freuen wir uns sehr für dich und möchten dir auf deinem weiteren Weg in deiner Trainerkarriere keine Steine in den Weg legen.“

Dresbach bekommt bei Holstein Kiel die Möglichkeit, in einem professionellen Nachwuchsumfeld zu arbeiten. Für einen Trainer ist der Schritt in ein Nachwuchsleistungszentrum eine besondere Chance, weil dort Talentförderung, tägliche Trainingsarbeit und strukturierte Entwicklung eng miteinander verbunden sind. Die TuS verabschiedet ihren Co-Trainer mit Dank für die gemeinsame Zeit. „Vielen Dank für deinen engagierten Einsatz, deine Leidenschaft und die geleistete Arbeit für unsere TuS“, heißt es in der Mitteilung. Für die neue Aufgabe wünscht der Verein Dresbach „viel Erfolg sowie privat und sportlich alles Gute“.