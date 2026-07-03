NLZ statt TuS Dassendorf: Lukas Dresbach verlässt Oberligisten

Bei der TuS Dassendorf gibt es eine Veränderung im Trainerteam. Co-Trainer Lukas Dresbach verlässt den Oberligisten auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung. Der Grund ist eine neue Aufgabe bei Holstein Kiel: Dort wird Dresbach künftig im Nachwuchsleistungszentrum als Co-Trainer der U16 arbeiten.
Für die TuS kommt der Abschied während der Vorbereitung zwar zu einem ungünstigen Zeitpunkt, sportlich und persönlich möchte der Verein seinem bisherigen Co-Trainer aber keine Steine in den Weg legen. Dassendorf ordnet die Entscheidung entsprechend wertschätzend ein.
In den Vereinsmedien schreibt die TuS: „Auch wenn uns dein Abschied nicht leichtfällt, freuen wir uns sehr für dich und möchten dir auf deinem weiteren Weg in deiner Trainerkarriere keine Steine in den Weg legen.“
Dresbach bekommt bei Holstein Kiel die Möglichkeit, in einem professionellen Nachwuchsumfeld zu arbeiten. Für einen Trainer ist der Schritt in ein Nachwuchsleistungszentrum eine besondere Chance, weil dort Talentförderung, tägliche Trainingsarbeit und strukturierte Entwicklung eng miteinander verbunden sind.
Die TuS verabschiedet ihren Co-Trainer mit Dank für die gemeinsame Zeit. „Vielen Dank für deinen engagierten Einsatz, deine Leidenschaft und die geleistete Arbeit für unsere TuS“, heißt es in der Mitteilung. Für die neue Aufgabe wünscht der Verein Dresbach „viel Erfolg sowie privat und sportlich alles Gute“.
Für Dassendorf bedeutet der Abgang nun eine kurzfristige Veränderung im Trainerteam. Wer die Rolle im Team von Cheftrainer Oliver Zapel künftig übernimmt, teilte der Verein zunächst nicht mit.
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