NLZ-Kick-Off: Mannschaftsvorstellungen und Bayernliga-Saisonstart

Viel Arbeit steht diese Woche also für die Chamer Verantwortlichen an, werden doch Samstag, den 19.07., ab 10 Uhr über 400 Personen – darunter Spieler, Eltern und Trainer - im Kappenberger-Sportzentrum erwartet. Zuvor treffen sich die Chamer Nachwuchstrainer am Biertor, um vor dem Chamer Wahrzeichen ein gemeinsames Gruppenbild zu machen. Im Anschluss treffen sich alle Jugendmannschaften von der U7 bis zur U19 am Vereinsgelände, wo alle Teams präsentiert und Mannschaftsfotos gemacht werden. Auch Andreas Bortar, seines Zeichens Inhaber des Rewe in Cham und Hauptsponsor des Nachwuchsleistungszentrums, wird beim Kick-Off erwartet.



„Mit dem Kick-Off läuten wir offiziell die neue Spielzeit 2025/26 ein. Die vergangene Saison war unter anderem mit dem Aufstieg in die U19 Bayernliga und der Tatsache, dass es wieder drei Spieler zu einem Profiverein geschafft haben, sehr erfolgreich. Jedoch geht unser Blick nun nach vorne, denn das kommende Jahr wird wieder sehr anspruchsvoll und intensiv und wir wollen alle gemeinsam unsere Ziele erreichen.“, so NLZ-Leiter Gerhard Peintinger.



Besonders erfreulich ist es auch, dass die Mannschaften des SV Michelsdorf, mit dem man die bestehende Kooperation in der Kreisligamannschaft nun auf den Kleinfeld – und Breitensportverein ausgebaut hat, auch vor Ort sind. „Wir wollen alle Mannschaften egal ob Leistungs- oder Breitensportmannschaft präsentieren. Mit der erweiterten Zusammenarbeit mit dem SV Michelsdorf kann nun jeder – egal in welchem Altersbereich oder Talent – bei uns seiner Leidenschaft nachgehen.“, so Jugendleiter Wolfgang Griesbauer. Neben der Mannschaftspräsentation wird auch die AOK vor Ort sein und alle Gäste zum Thema Hitze und Sonnenschutz beraten. Rupert Glaser von der AOK hat gemeinsam mit Gerhard Peintinger die Idee umgesetzt, wo zusätzlich ein Bauerngolf angeboten wird.



Als besonderes Highlight empfängt zudem die erste Mannschaft des ASV Cham den SSV Jahn Regensburg zum Saisonauftakt in der Bayernliga Nord. Nach einem etwas größeren Kaderumbruch darf man gespannt sein, wie die Mannschaft um Cheftrainer Faruk Maloku in der Vorbereitung zusammengefunden hat. Die unglaubliche Heimserie, ist man doch seit dem 1. Mai 2024 zu Hause ungeschlagen, soll natürlich auch in der neuen Saison ausgebaut werden. Die jüngsten ASV-Jugendspieler dürfen zudem vor einer hoffentlich großen Zuschauerkulisse als Einlaufkinder fungieren. „Alle Spieler, Trainer und Eltern sind natürlich eingeladen im Nachgang an den Kick-Off das Spiel unserer Bayernligatruppe zu verfolgen und die Mannschaft hoffentlich bei ihrem Auftaktsieg zu unterstützen. Für das leibliche Wohl wird den ganzen Tag bestens gesorgt sein“, so Griesbauer.



Der ASV lädt zudem alle Interessierten zu dieser Veranstaltung und zum anschließenden Bayernligaspiel ein.