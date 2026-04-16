NLZ-Boss coacht Fürther Regionalliga-Team bis Saisonende

Soll mit seiner Erfahrung die U23 des Kleeblatts zum Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern führen: Christian Fiedler. – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

"Christian Fiedler wird die U23 der SpVgg Greuther Fürth bis Saisonende betreuen. Der 51-jährige Sportliche Leiter der Kleeblatt Akademie hatte den Trainerposten Ende März interimsweise übernommen. In drei Spielen mit Fiedler an der Seitenlinie gelangen dem Fürther Nachwuchs zwei Siege. In der laufenden Regionalliga Bayern-Spielzeit haben die weiß-grünen Youngsters noch sechs Partien vor der Brust, in denen sie möglichst viele Punkte für den Klassenerhalt sammeln möchten", informierte die SpVgg Greuther Fürth am Mittwochnachmittag.



Unter der Regie des glücklosen Roberto Hilbert war die SpVgg Greuther Fürth II nach der Winterpause sieglos geblieben und war so immer tiefer in den Abstiegsstrudel gezogen worden. Hilbert musste Ende März gehen, Christian Fiedler sprang in die Bresche, und der Trainerwechsel sollte seine erhoffte Wirkung nicht verfehlen. Der Ex-Bundesligatorhüter der Berliner Hertha schaffte mit den Kleeblatt-Youngsters den Befreiungsschlag und holte zwei Siege aus drei Partien. Einziger Wermutstropfen: Das Derby gegen den 1. FC Nürnberg II ging mit 0:2 verloren. Ansonsten sind sechs Punkte aus drei Partien ein mehr als ordentlicher Schnitt. Der Lohn: Die Fürther stehen wieder über dem ominösen Strich und haben den direkten Klassenerhalt selbst in der Hand.



