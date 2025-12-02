Nkowa führt FC Büderich mit Dreierpack zum Derby-Sieg

Als Giovanni Nkowa in der 83. Minute ausgewechselt wurde, brandete auf dem Lanker Sportplatz Applaus auf. Die mitgereisten Anhänger des Fußball-Clubs Büderich feierten ihren Matchwinner, der mit drei Toren und einer Vorlage maßgeblich zum 5:3 (2:2)-Erfolg im Oberligaduell beim TSV Meerbusch beigetragen hatte. „Ausgerechnet im Stadtderby einen Dreierpack zu erzielen, ist besonders schön“, sagte der 20-Jährige.

In der Anfangsphase begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Nach rund 20 Minuten nutzte der TSV seine erste klare Möglichkeit zur Führung. Florian Berisha legte per Hacke auf Micah Cain ab, der ohne Mühe ins linke Eck vollendete. Keine 60 Sekunden später antworteten die Büdericher. Nkowa flankte präzise von der rechten Seite ins Zentrum, wo Jan Niklas Kühling per Kopf ins lange Eck zum Ausgleich traf.

Kurz vor der Pause schlug der FCB zum zweiten Mal zurück. Nach einer Flanke von Oliver Dessau war Nkowa per Direktabnahme via Innenpfosten erfolgreich. „Der Ausgleich war ein Stimmungskiller und hat uns aus dem Tritt gebracht“, räumte TSV-Coach Marcel Winkens ein.

Das Derby nahm nun richtig Fahrt auf. Kevin Weggen zwang TSV-Keeper Franz Langhoff zu einer Glanztat. Wenig später parierte der Schlussmann einen Weggen-Freistoß im Nachfassen und leitete den nächsten Angriff ein. Über die linke Seite kam der Ball zu Berisha, der zum 2:1 für Meerbusch abschloss (33.).

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste die Kontrolle. Kühling traf zunächst per Kopf die Latte. Nur wenige Minuten später setzte Dessau im Zentrum Kaies Alaisame in Szene, der den Ball überlegt in den rechten Winkel schlenzte. Der FCB war nun das klar bessere Team, attackierte früh und nutzte die Räume, die der TSV preisgab.

Vor allem Nkowa war in dieser Phase nicht mehr zu halten. In der 65. Minute startete er rechts in der eigenen Hälfte ein Solo und schloss entschlossen zum 4:2 ab. Kurz darauf wurde er steil geschickt, setzte sich diesmal auf links durch und erhöhte auf 5:2. „Nach der Pause waren wir viel besser gegen den Ball und haben unsere Konter super ausgespielt“, sagte der pfeilschnelle Flügelspieler.

FC Büderich in der Schlussphase souverän

In der Schlussphase verwaltete Büderich das Geschehen souverän, auch wenn die Meerbuscher durch Dion Gutaj mit der letzten Aktion noch auf 3:5 verkürzten. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel klar dominiert und waren mit unserem Tempo über außen kaum zu stoppen. Der Sieg war hochverdient“, urteilte FCB-Trainer Sebastian Siebenbach. Sein Gegenüber Winkens stimmte zu: „Wir hätten nach dem 2:1 nachlegen müssen. Nach der Pause waren wir viel zu passiv.“

Für Büderich geht es bereits am Mittwoch (20 Uhr) mit dem Nachholspiel gegen den 1. FC Kleve weiter. Der TSV gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim KFC Uerdingen.