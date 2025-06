Nkoa-Ersatz: Aachen schnappt sich einen neuen Innenverteidiger

Jeremias Lorch zog im direkten Duell auf dem Tivoli noch den Kürzeren. – Foto: Gerhard Hannapel

Besonders in der Offensive haperte es in der abgelaufenen Saison bei Alemannia Aachen. Da spielt es den Kaiserstädter durchaus in die Karten, dass deren neueste Verpflichtung obwohl in der Innenverteidigung zu Hause auch eine Waffe vor dem gegnerischen Tor ist: Jeremias Lorch kommt von Absteiger SV Sandhausen zum TSV.

Torgefährlicher Innenverteidiger Mit Beginn seiner Seniorenlaufbahn, machte der neue Mann direkt seine ersten Schritte in der dritthöchsten Spielklasse, damals noch für die SG Sonnenhof Großasbach. Über den SV Wehen Wiesbaden, Viktoria Köln und eben zuletzt die Kurpfälzer aus Sandhausen kommt der 29-Jährige auf bislang 237 Einsätze in der 3. Liga. Weitere sollen selbstredend folgen. Neben seiner Erfahrung auf dem erforderlichen Niveau dürften die Fans der Alemannen auch bei seinen fünf Treffern für den SVS aufhorchen. Gerade über seine Kopfballstärke kann Lorch die Bilanz nach Standardsituationen der Alemannia noch aufbessern.

"Mit Jere lotsen wir einen Spieler an den Tivoli, der die 3. Liga in- und auswendig kennt", freut sich Erdal Celik, technischer Direktor auf den Vereinskanälen über die Verpflichtung. "Für uns war es wichtig, dass er in der Defensive flexibel einsetzbar ist: Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen und ist außerdem sehr kopfballstark – das sollte uns auch in der Offensive zugutekommen." Zugang schwärmt von der Stimmung auf dem Tivoli