NKH kann die Defensive erheblich verstärken

Transferupdate außerhalb der Wechselperiode.

Die SG NKH freut sich über die Zusage von Corvin Schmidt. Nach einer neun monatigen Fußballpause möchte Corvin wieder angreifen und wohnortnah mit guten Freunden zusammen spielen. Der 30 jährige Verteidiger hat über 100 Einsätze in der Bezirksliga Lüneburg für den TSV Altenwalde und besonders für den TSV Stotel absolviert. Dabei bestach er mit seiner Athletik, Schnelligkeit und einer schonungslosen Zweikampfhärte. Corvin kann im Defensivbereich jede Position einnehmen und ist sofort Spielberechtigt. „Wir freuen uns über die Zusage von Corvin, gerade in der Verteidigung zeigten wir uns in der Frühphase der Saison noch anfällig, da hilft uns solch ein erfahrener Spieler weiter“ so ein sichtlich erfreuter Trainer Ölmez. „Bereits seit längerer Zeit sind wir an Corvin interessiert, nun müssen wir dafür sorgen, dass er in den Rhythmus kommt und schnell Spaß am Fußball bei uns hat“ so der Trainer weiter.