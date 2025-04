Nkamanyi mit Hattrick beim 4:0 des SC St. Tönis über Ratingen

Auf einen derart deutlichen Erfolg deutete zunächst wenig hin. Ratingen, jenseits von Gut und Böse positioniert, spielte munter mit und es entwickelte sich ein interessanter und sehenswerter Schlagabtausch. Dabei hatten die Hausherren Glück, dass die Gäste zwei Patzer in der Defensive nicht zur Führung nutzen konnten. Weil der Tabellenachte hoch agierte boten sich immer wieder Räume in der Offensive, was die Blau-Gelben mit hohem Tempo über wenige Stationen früh zu nutzen wussten. Wie beim 1:0, als Morten Heffungs nach schönem Zuspiel aus der eigenen Hälfte Nkamanyi bediente, der flach abschloss (4.). Das blieb nicht der einzige Moment, in der es für die Gäste gefährlich wurde, die sich in einigen Szenen nur durch Fouls zu helfen wussten. Nach gut einer Viertelstunde hatte der SC die Begegnung vollends im Griff und kam zu weiteren Chancen durch Mario Knops (33.) und Julio Torrens (42.).Dazwischen gelang Nkamanyi mit einem ansatzlosen Schuss aus der Drehung die mittlerweile verdiente 2:0-Pausenführung (34.).