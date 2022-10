– Foto: Markus Schneider

NK Hrvatska kann sich gegen den SV Sallern II durchsetzen A-Klasse 2

13. Spieltag

FK Phönix Regensburg - FC Romania Regensburg 2:7 (0:4) FC Romania Regensburg kann sich beim FK Phönix Regensburg am Weinweg vor 25 Zuschauern die Punkte holen. Mihai Cionca versenkte bereits in der 10. Minute die erste Bude, Liviut Chereja erhöhte in der 18. Minute zum 0:2. Mihai Cionca kann mit einem Doppeltreffer (29., 37.) die Führung weiter ausbauen, dann konnten auch die Gastgeber eine Chance verwerten, Alexander Schaller verkürzte in der 47. Minute zum 1:4. Mihai Cionca traf in der 77. Minute erneut, Ionel Irimescu versenkte in der 79. Minute zum 1:6. Die letzte Bude für den FC Romania Regensburg am 13. Spieltag machte Liviut Chereja in der 83. Minute. Kurz vor Abpfiff (90.) kann Thomas Kurzner noch einen Treffer für den Gastgeber landen. Schiedsrichter: Sebastian Saradeth

NK Hrvatska Regensburg - SV Sallern Regensburg II 2:1 (1:1) Durch einen späten Treffer konnte der NK Hravtska die Punkte daheim vor 20 Zuschauern holen. Tarik Husain brachte in der 24. Minute den SV Sallern Regensburg II in Führung, Petar Colakovic kann noch in der ersten Halbzeit ausgleichen (35.). Den Siegestreffer landete Matej Rakitic in der 89. Minute am Weinweg. Schiedsrichter: Adam Krosny

SV Obertraubling II - TSV Wacker 50 Neutraubling II 2:0 (1:0) Einen Heimsieg durften die 25 Zuschauer in Obertraubling am 13. Spieltag miterleben. In der 12. Minute brachte Rene Krobitzsch die Gastgeber in Führung, Jakob Pyttlik erhöhte in der 51. Minute zum 2:0, was dem SV Obertraubling II die Punkte einbrachte. Schiedsrichter: Matthias Balanowski

SG VfB /BSC Regensburg II - FC Oberhinkofen II 2:0 (1:0) Auch bei der SG VfB/BSC Regensburg II durften die 25 anwesenden Zuschauer für den Gastgeber jubeln. Finley Schwarz landete in der 35. Minute ein Eigentor, was die SG in Führung brachte, Dominik Hylla erzielte den Siegestreffer in der 84. Minute gegen den FC Oberhinkofen II. Schiedsrichter: Karl-Heinz Veiltl