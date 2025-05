NK Croatia Bietigheim: Alfonso Garcia geht, Michael Lamnek kommt

Neuausrichtung mit bekanntem Gesicht

Der Landesligist NK Croatia Bietigheim präsentiert für die Spielzeit 2025/2026 einen neuen Trainer. Michael Lamnek übernimmt ab dem 1. Juli das Traineramt und tritt damit die Nachfolge von Alfonso Garcia an, der den Verein zum Jahresbeginn übernommen hatte, nun aber planmäßig nach sechs Monaten in den Ruhestand zurückkehrt. Mit Lamnek kommt nicht nur ein erfahrener Fußballfachmann, sondern auch ein Rückkehrer mit familiären und sportlichen Verbindungen zum Verein.

Rückkehr zu den Wurzeln

Für Michael Lamnek schließt sich mit diesem Engagement ein persönlicher Kreis: Als ehemaliger Spieler des NK Croatia Bietigheim kehrt er nun als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Auch sein Bruder Daniel Lamnek und Vater Karlo Lamnek waren in der Vergangenheit für den Verein aktiv – eine familiäre Verbindung, die dem Wechsel eine besondere Note verleiht. Lamnek bringt neben der Verbundenheit zur Region auch vielfältige Erfahrung aus verschiedenen Trainerstationen mit.

Langjährige Erfahrung im Jugend- und Aktivenbereich

Michael Lamnek hat sich in den letzten Jahren vor allem durch seine kontinuierliche Arbeit im Jugend- und Aktivenbereich einen Namen gemacht. Zuletzt betreute er bis Dezember 2024 den VfB Neckarrems Fußball in der Bezirksliga Enz-Murr. In der laufenden Saison 2024/25 steht seine Bilanz dort bei sieben Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Auch in der Vorsaison war er dort erfolgreich, mit sieben Siegen und nur einer Niederlage in zwölf Spielen als verantwortlicher Trainer. Zuvor war er bereits Co-Trainer des Teams und hatte unterschiedliche Jugendmannschaften betreut.

Herausforderung Landesliga

Mit dem Wechsel zu NK Croatia Bietigheim betritt Lamnek nun wieder die Landesliga-Bühne. Der Verein steht aktuell auf Rang 14 der Staffel 1, punktgleich mit der SGM Krumme Ebene am Neckar, und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Vier Siege, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen aus 24 Spielen bei einem Torverhältnis von 20:55 spiegeln die schwierige Saison wider.

Langfristige Perspektive trotz aktueller Lage

Trotz der angespannten Tabellensituation blickt man bei NK Croatia Bietigheim mit Zuversicht auf die kommende Saison. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit soll Lamnek eine neue sportliche Richtung vorgeben. Dabei wird der neue Trainer nicht nur am Spielstil arbeiten, sondern auch junge Spieler an das höhere Leistungsniveau heranführen und für Stabilität sorgen.

Neue Impulse für die kommende Saison

Die Verpflichtung von Michael Lamnek steht für einen bewussten Neuanfang. Der Verein setzt auf einen Trainer, der sowohl strategisch als auch menschlich zum Verein passt. Mit seiner breiten Erfahrung im Jugendbereich und den zuletzt erfolgreichen Jahren im Aktivenbereich bringt Lamnek die notwendige Kompetenz mit, um NK Croatia Bietigheim sportlich und strukturell weiterzuentwickeln.