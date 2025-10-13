Nix zu holen gegen ein Top Team der Liga.

Nach der herben Pleite gegen einen direkten Mitkonkurrenten wollten sich die Roosters an diesem ersten Rückrundenspieltag besser präsentieren und für eine Überraschung gegen ein zuletzt etwas strauchelndes Illkofen sorgen.
Personell sah die Lage wieder etwas rosiger aus, dank Froschhammer, Stadler, Wohlmann, Faltermeier welche nach offiziellem Karrierreende aber doch wieder die Schuhe für den FC binden kann man auch in schwierigen Zeiten eine starke Truppe stellen.
Den ersten Abschluss verzeichneten die Gäste, die erste Großchance im Gegenzug hatte Wiedemann, der 5m vorm Tor Keeper Brandl direkt in die Arme schoss. Kurz drauf war es wieder Wiedemann, alleine auf Brandl, dieser klärt im rauslaufen und Wohlmanns Schuss aus 18m ging weit drüber. Schon wieder ließ man sehr, sehr gute Möglichkeiten liegen. Die Gäste machten das im Gegenzug besser. Flanke in den Strafraum, Langer nimmt den Ball stark mit der Brust an und vollendet wuchtig mit einem seitlichen Drehschuss. Etwas zweifelhaft allerdings ob nicht ein Foul an Zelzer vorausgegangen war, dieser konnte den Ball zu Langer dann nicht mehr verhindern und musste später verletzt vom Feld. Thalmassing schüttelte sich und spielte dennoch mutig nach vorn. Nöllgen auf Wohlmann, der alleine auf Brandl, der Illkofener Keeper klärt stark mit dem Fuß. Und wie soll es anders sein, im Gegenzug trifft der Gast. Eckert auf den pfeilschnellen Goalgetter der Gäste, Jonas Hammerschmid und dieser hebt den Ball mit einem guten Auge über Reicherseder ins Tor. Bis dato ein 50/50 Spiel mit mehr Spielanteilen der Gäste, aber ausgeglichenen Chancen. Illkofen war einfach kaltschnäuziger vorm Tor. Luis Hammerschmid hatte für die Gäste dann noch zwei gute Möglichkeiten, verzog aber aus kurzer Distanz. Kurz vor der Pause stellte Langer auf 0:3. Eigentlich hatte Messer den Ball bereits im Zweikampf erobert, verlor ihn aber wieder. Langer fackelte nicht lange und versenkte mit dem Außenrist sehr stark in den langen Winkel. Marke Sonntagstreffer am Samstag. Reicherseder parierte noch einen Flachschuss von Illkofens Taktgeber Rosenmüller und lenkte den Ball gerade noch um den Pfosten. Hammerschmid Luis erzielte mit dem Pausenpfiff noch das 0:4, doch der Treffer galt aufgrund eines Fouls an Froschhammer nicht. So gingen die Roosters mit einem 0:3 in die Pause, wohlwissend dass man durchaus sehr, sehr gute Möglichkeiten hatte. Illkofen bestrafte die Fehler der Heimelf konsequent, während diese mit ihren Chancen wieder einmal zu leichtfertig umgingen.
In der zweiten Hälfte drückten die Roosters dann auf den Anschluss. Deutlich offensiver und kompakter trat man auf. Teichert kam für Messer in die Partie. Klenner mit einem Schuss und Wohlmann mit dem Kopf hatten Möglicheiten aus aussichtsreichen Positionen, strahlten allerdings keine Gefahr aus. Der auffällige Langer vergab für Illkofen zweimal. Zunächst schoss er aus 8m weit übers leere Tor, ehe Reicherseder einen Kopfball sensationell parierte. Illkofen jubelte schon, doch der Thalmassinger Schlussmann fuhr die Pranke aus wie einst Manuel Neuer in London. Parade des Jahres. Dennoch behielt Langer noch etwas Pulver in petto. Das 0:4 traf er erneut mit einem satten Drehschuss aus dem Strafraum, viel zu frei kam er da ungestört zum Abschluss und den letzten Treffer besorgte er mit dem Kopf nach einer Eckballhereingabe. Die Gäste taten nun wie zu erwarten war weniger fürs Spiel und so kamen die Roosters noch mehrmals nach vorne. Faltermeier gelang in Minute 70 der Ehrentreffer, nach schönem Zuspiel von Teichert vollendet der Routinier flach ins lange Eck. In der Schlussphase vergaben Teichert, Wiedemann und Faltermeier nochmal drei sehr, sehr gute Möglichkeiten alleine vorm Tor, bzw. aus 5m.
Am Ende gewannen die Gäste verdient dieses Spiel, allerdings vielleicht um 2 Tore zu hoch. Es ist leider die alte Leier und gilt wie seit je her. Wenn du vorne die Tore nicht machst, wird das hinten bestraft. Und gerade im Tabellenkeller, bewahrheitet sich diese Aussage immer öfter. Zudem fehlt dann auch das nötige Spielglück. Das Auftreten und das Spielerische war dennoch definitiv besser als die Woche zuvor und gegen einen starken Gegner zeigte man, trotz des Ergebnisses, keine schlechte Leistung. Darauf muss man aufbauen und die nächsten Wochen gegen Sünching und Wiesent gleichermaßen zu Werke gehen, ehe am Jahresende mit Alteglofsheim und Labertal noch zwei direkte Konkurrenten auf einen warten. Es gilt weiter positiv zu denken und sich den Erfolg und das Spielglück wieder zu erarbeiten.