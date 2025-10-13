Nix zu holen gegen ein Top Team der Liga.

Personell sah die Lage wieder etwas rosiger aus, dank Froschhammer, Stadler, Wohlmann, Faltermeier welche nach offiziellem Karrierreende aber doch wieder die Schuhe für den FC binden kann man auch in schwierigen Zeiten eine starke Truppe stellen.

Den ersten Abschluss verzeichneten die Gäste, die erste Großchance im Gegenzug hatte Wiedemann, der 5m vorm Tor Keeper Brandl direkt in die Arme schoss. Kurz drauf war es wieder Wiedemann, alleine auf Brandl, dieser klärt im rauslaufen und Wohlmanns Schuss aus 18m ging weit drüber. Schon wieder ließ man sehr, sehr gute Möglichkeiten liegen. Die Gäste machten das im Gegenzug besser. Flanke in den Strafraum, Langer nimmt den Ball stark mit der Brust an und vollendet wuchtig mit einem seitlichen Drehschuss. Etwas zweifelhaft allerdings ob nicht ein Foul an Zelzer vorausgegangen war, dieser konnte den Ball zu Langer dann nicht mehr verhindern und musste später verletzt vom Feld. Thalmassing schüttelte sich und spielte dennoch mutig nach vorn. Nöllgen auf Wohlmann, der alleine auf Brandl, der Illkofener Keeper klärt stark mit dem Fuß. Und wie soll es anders sein, im Gegenzug trifft der Gast. Eckert auf den pfeilschnellen Goalgetter der Gäste, Jonas Hammerschmid und dieser hebt den Ball mit einem guten Auge über Reicherseder ins Tor. Bis dato ein 50/50 Spiel mit mehr Spielanteilen der Gäste, aber ausgeglichenen Chancen. Illkofen war einfach kaltschnäuziger vorm Tor. Luis Hammerschmid hatte für die Gäste dann noch zwei gute Möglichkeiten, verzog aber aus kurzer Distanz. Kurz vor der Pause stellte Langer auf 0:3. Eigentlich hatte Messer den Ball bereits im Zweikampf erobert, verlor ihn aber wieder. Langer fackelte nicht lange und versenkte mit dem Außenrist sehr stark in den langen Winkel. Marke Sonntagstreffer am Samstag. Reicherseder parierte noch einen Flachschuss von Illkofens Taktgeber Rosenmüller und lenkte den Ball gerade noch um den Pfosten. Hammerschmid Luis erzielte mit dem Pausenpfiff noch das 0:4, doch der Treffer galt aufgrund eines Fouls an Froschhammer nicht. So gingen die Roosters mit einem 0:3 in die Pause, wohlwissend dass man durchaus sehr, sehr gute Möglichkeiten hatte. Illkofen bestrafte die Fehler der Heimelf konsequent, während diese mit ihren Chancen wieder einmal zu leichtfertig umgingen.