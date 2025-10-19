Nix zu holen für sie SG beim Tabellenführer

Die SG Gerzen/Aham zog sich beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer TV Geisenhausen II zwar achtbar aus der Affäre, musste sich am Ende dennoch mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Trotz einer kämpferisch guten Leistung reichten die Mittel insgesamt nicht aus, um dem Favoriten Punkte abzunehmen.

Die Gastgeber präsentierten sich von Beginn an als das erwartet spiel- und laufstarke Team. Mit hohem Pressing und schnellen Kombinationen setzte man die SG früh unter Druck. Keeper Matthias Liebs bewahrte sein Team gleich mehrmals vor einem Rückstand. Offensiv konnte Gerzen/Aham nicht viele Akzente setzen.