Nix zu holen für sie SG beim Tabellenführer

Die SG Gerzen/Aham zog sich beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer TV Geisenhausen II zwar achtbar aus der Affäre, musste sich am Ende dennoch mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Trotz einer kämpferisch guten Leistung reichten die Mittel insgesamt nicht aus, um dem Favoriten Punkte abzunehmen.
Die Gastgeber präsentierten sich von Beginn an als das erwartet spiel- und laufstarke Team. Mit hohem Pressing und schnellen Kombinationen setzte man die SG früh unter Druck. Keeper Matthias Liebs bewahrte sein Team gleich mehrmals vor einem Rückstand. Offensiv konnte Gerzen/Aham nicht viele Akzente setzen.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Geisenhausen das Tempo weiter – und wurde belohnt: In der 49. Minute traf Rudi Eder nach einem Konter zur verdienten Führung. Die SG versuchte weiterhin dagegenzuhalten, doch der Druck des Tabellenführers blieb konstant. In der 65. Minute war es schließlich Christian Baining, der nach einem Ballgewinn im Mittelfeld auf 2:0 erhöhte. Die beste, aber auch einzige, Gelegenheit zum Anschlusstreffer hatte Andreas Krautner in der 80. Minute, der den Ball jedoch aus kurzer Distanz freistehend über das Gehäuse setzte. Am Ende stand ein verdienter Sieg für den Tabellenführer, der seine weiße Weste wahrt.
Im Vorspiel der Reservemannschaften musste sich die SG Gerzen/Aham trotz zweimaliger Führung in den Schlussminuten noch mit 2:3 geschlagen geben. Die SG-Treffer erzielten Christoph Winkler und Philipp Herrnreiter. Am kommenden Samstag um 15 Uhr empfängt die SG Gerzen/Aham TSV Gangkofen II, die Reserve hat spielfrei.