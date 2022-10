Nix zu holen für den RSV

RSV Oggenhausen 2 – SGM Königsbronn/Oberkochen 2 0:4 (0:2)

Gegen den Dritten der Tabelle wollte man das Spiel eher defensiv angehen und erst einmal die Null halten. Leider sollte dieser Plan nicht allzu lange aufgehen. Bereits in der 9.Minute verlor man bei einem gegnerischen Eckball die Ordnung und der Stürmer der SGM hatte keine Probleme die Führung zu erzielen. In der Folge waren die Gäste weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, doch stemmte sich unser Team mit Einsatz und Leidenschaft dagegen. Dennoch musste man drei Minuten vor der Halbzeit den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich nichts am Spielgeschehen und mit einem Doppelschlag in den Minuten 65 und 69 erhöhte die SGM auf 4:0. Dies stellte gleichzeitig den Endstand dar, da RSV Keeper Häußler einen Sahnetag erwischte und ein ums andere mal weitere Gegentore vereitelte.