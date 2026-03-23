Nix zu holen beim Tabellenführer

Das Team des MTV Diessen

Zum Abschluss des 12. Spieltags unterlag der MTV Diessen dem Tabellenprimus 1880 München klar mit 2-6.

Von Beginn an dominierten die Münchnerinnen das Spiel, dennoch hatte Laura Braunegger nach wenigen Minuten die Chance, den MTV In Führung zu schießen. Der SV 1880 machte es im Anschluss besser und stellte schon im Laufe der ersten Halbzeit auf 3-0. Doch die Ammersee Mädels gaben sich nicht auf, auch nach dem 4-0 wehrte sich die Weis Truppe und traf durch einen schönen Lupfer von Andrea Bichler zum Ehrentreffer. Ein sehenswerter Freistoß sorgte auf Seite der Gastgeberinnen für das 5-1, ein Eckball im Nachschuss für das 6-1. Den Schlusspunkt setzte aber wieder der MTV. Andrea Bichler eroberte einen Ball zurück und legte ab auf Heike Socher, die aus knapp 30 Metern zum 6-2 Endstand traf.