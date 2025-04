Nix zu holen beim Tabellenführer

Die Fahrt über die Donau brachte für den TSV Albeck nicht die erhoffte Überraschung beim

Tabellenführer in Burlafingen.

Der Spitzenreiter zeigte uns von Anfang an warum sie verdient, oben in der Tabelle stehen. As Spiel hatte noch gar nicht so richtig angefangen da war eigentlich die Messe schon gelesen. Burlafingen startet furios und führte nach 10 Minuten schon mit 2:0. Der Gastgeber war uns in dieser Phase in allen Belangen überlegen. Albeck fing sich aber Mitte der ersten Halbzeit, ohne aber dem Gegner weh zu tun. Bis zum Halbzeitpfiff legte dann der Gastgeber noch einen drauf und Albeck lag zur Halbzeit mit 3:0 in Rückstand.

Die 2. Hälfte ist schnell erzählt. Albeck versuchte nun die Zweikämpfe besser anzunehmen, was auch besser gelang und der Gastgeber schaltete in den Verwaltungsmodus und spielte ihre Klasse aus.

Zum Schluss spielte sich Burlafingen noch einmal durch unsere Abwehr und erzielte den 4:0

Endstand.

Wir sahen deutlich, warum Burlafingen oben in der Tabelle steht. Das ist zurzeit aber nicht unser

Maßstab. Daher abhacken und die kommenden Aufgaben konzentriert angehen.