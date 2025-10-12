 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Ruderting im Herbst 2025: Wenn Siege und der dazugehörige Jubel zur Gewohnheit werden.
Ruderting im Herbst 2025: Wenn Siege und der dazugehörige Jubel zur Gewohnheit werden. – Foto: Robert Geisler

»Nix für die Zuschauer« - aber: Sieben Spiele, sieben Siege!

7. Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Samstag: FC Ruderting vs. SV Weinberg II 3:0

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Frauen: Bayernliga
Ruderting
SV Weinberg II

Ja, Ruderting hat gewonnen. Wieder. Der FCR hat den siebten Sieg im siebten Spiel eingefahren. Mehr geht nicht. Und dennoch ist Manangerin Johanna Maier irgendwie unzufrieden. Denn gegen den SV Weinberg II konnten Kaspar, Brandl & Co. ihr Spiel nicht so durchziehen wie gewohnt. Trotzdem steht am Ende ein (einmal mehr) sourveräner Sieg in der Statistik. Mit 3:0 gewann der amtierende Vizemeister und Tabellenführer am Samstag des 7. Spieltages.

Ähnlich wie "ihr" Trainer will auch Johanna Maier ob der Erfolgsserie des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Frauen-Bayernliga nicht so richtig Emotionen zeigen. "Die gibt's erst nächste Woche, wenn's gegen Stern klappt", verspricht die 36-Jährige. "Das wird die Kür, Weinberg war die Pflicht." Und die Regionalliga-Reserve war die - erwartet - schwere Aufgabe - auf eine irrtierende Art und Weise. "Sie haben sehr wenig für das Spiel getan, und dementsprechend war das Spiel."

Gestern, 17:00 Uhr
FC Ruderting
FC RudertingRuderting
SV 67 Weinberg
SV 67 WeinbergSV Weinberg II
3
0

Was die FCR-Funktionärin damit meint: Die mittelfränkischen Gäste igelten sich regelrecht ein, griffen grundsätzlich erst "zehn Meter nach der Mittellinie an. Weinberg ist selbst nach dem 2:0 nicht rausgerückt. Unsere Viererkette haben sie eigentlich nie unter Druck gesetzt." Das alles führte dazu, dass sich im Landkreis Passau kein "Wow-Spiel" entwickelte, "das war nix für die Zuschauer", ist Maier ehrlich. Aber Sieg ist Sieg, drei Punkte sind drei Punkte...

In eine ähnliche Kerbe wie die niederbayerische Vereinsvertreterin schlägt auch Weinberg-Trainer Sebastian Neumann. Auch er sah ein "ereignisarmes Spiel", fasst es aber etwas anders auf. "Wir haben Ruderting gut neutralisiert. Aber sie sind halt einfach brutal effizient und haben in den richtigen Momenten zugeschlagen." Die sehr defensive Herangehensweise war ganz bewusst gewählt. "Da haben wir Ruderting durch den Vorbericht etwas in die Irre geleitet", schmunzelt Neumann. Sein Matchplan ist dennoch nicht aufgegangen. Weil Ruderting gewonnen hat, einmal wieder...

Aufrufe: 012.10.2025, 10:00 Uhr
Helmut WeigerstorferAutor