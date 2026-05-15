Nitzsche: „Wollen endlich auch mal wieder Punkte mitnehmen“

Die Zielstellung für die Reise in die Landeshauptstadt ist daher unmissverständlich. Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter der Eutritzscher, macht keinen Hehl aus der prekären Lage: „Die Ausgangssituation ist klar: Wir wissen, dass wir mit Blick auf die Tabelle punkten müssen.“ Zwar zeigte Lipsia in den vergangenen Wochen gegen die Top-Teams der Liga phasenweise ansprechende Leistungen, belohnte sich jedoch nicht mit Punkten. Das soll sich nun gegen den Tabellenachten ändern. Nitzsche betont: „Wir wollen endlich mal wieder nicht nur ein gutes Spiel machen, sondern auch Punkte mitnehmen.“

Der SC Borea Dresden geht zwar favorisiert in die Partie, zeigte sich zuletzt jedoch verwundbar. Am vergangenen Spieltag unterlag das Team von Trainer Andre Müller deutlich mit 0:3 bei der BSG Stahl Riesa. Dennoch mahnt das Hinspiel zur Vorsicht: In Eutritzsch entführten die Dresdner beim 0:2-Erfolg alle drei Zähler durch Tore von Jonas Bruck und Justin Löwe.

Zusätzlich zu der individuellen Qualität des Gegners müssen sich die Leipziger auf veränderte äußere Bedingungen einstellen. Nitzsche erwartet daher eine gänzlich andere Statik als noch beim offensivgeprägten Schlagabtausch in Taucha: „Das wird ein komplett anderes Spiel als letzte Woche, auf einem kleinen und engen Kunstrasen.“ Auf dem begrenzten Raum wird es für Lipsia vor allem darauf ankommen, defensiv stabiler zu stehen als zuletzt und die sich bietenden Umschaltmomente konsequenter zu nutzen als bei der unglücklichen Heimniederlage gegen Riesa vor zwei Wochen. Angesichts der Tabellennachbarn aus Thalheim und dem Dresdner SC, die nur wenige Punkte vor Lipsia stehen, wäre jeder Punktgewinn in Dresden ein lebenswichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt.