Nitzsche: „Wollen den Favoriten ein wenig ärgern“

Besonders die Bilanz der Gäste in der zweiten Saisonhälfte flößt Respekt ein. In der Rückrunde ist die SG Dynamo Dresden II noch ungeschlagen und musste bisher keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen. Zuletzt unterstrich der Spitzenreiter seine Form mit einem 2:0-Heimsieg gegen die BSG Stahl Riesa. Auch das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit, als sich Lipsia in Dresden mit 0:3 geschlagen geben musste. Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter der Eutritzscher, erkennt die Stärke des Gegners neidlos an: „Dynamo ist der haushohe Favorit. Sie sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und ohne Gegentor.“

Doch trotz der statistischen Überlegenheit des Gegners sieht man sich im Leipziger Norden keineswegs chancenlos. Der Aufsteiger aus Eutritzsch hat sich nach einer schwierigen Phase stabilisiert und ist seinerseits seit vier Partien ungeschlagen. Am vergangenen Spieltag erkämpfte sich das Team ein 2:2-Unentschieden beim SV Tanne Thalheim, wobei Tom Kuhn per Foulelfmeter und Erik Wüstner in der Schlussphase die Tore erzielten.

Dieses neu gewonnene Momentum will Lipsia nun nutzen, um dem Branchenprimus Paroli zu bieten. „Auch wir sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben Selbstvertrauen getankt in den letzten Wochen“, betont Nitzsche mit Blick auf die aktuelle Formkurve seiner Elf. Die Vorfreude auf den Vergleich mit dem Drittliga-Unterbau ist im Verein spürbar. Die Zielsetzung für Samstag bleibt trotz der Schwere der Aufgabe mutig. Laut Nitzsche gehe man mit einer klaren Intention in die 90 Minuten: „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen den Favoriten ein wenig ärgern.“ Anstoß in Eutritzsch ist am Samstag um 15:00 Uhr.