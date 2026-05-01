Nitzsche: „Wollen an die zweite Halbzeit von Laubegast anknüpfen“

Die Gäste aus Riesa reisen mit einer schweren Last an: Zuletzt kassierte die Mannschaft von Trainer Daniel Wohllebe fünf Niederlagen in Folge, darunter ein deutliches 0:4 beim Tabellendritten SG Taucha 99 am vergangenen Spieltag. Julius Nitzsche, Sportlicher Leiter bei Lipsia, warnt jedoch davor, den Gegner allein an dieser Statistik zu messen: „Uns erwartet wieder ein starker Gegner. Riesa ist allerdings mit fünf Niederlagen in Folge gerade etwas formschwach, auch wenn die Gegner allesamt Spitzenteams waren.“

Für Lipsia gilt es, die positiven Ansätze aus der Vorwoche zu verstetigen. Trotz der 3:5-Niederlage beim FV Dresden 06 Laubegast bewies die Elf von Dirk Havel Charakter, als sie nach einem 1:5-Rückstand noch einmal auf 3:5 herankam. „Wir wollen an die zweite Halbzeit vom Laubegast-Spiel anknüpfen, wo wir eine gute Moral bewiesen haben“, gibt Nitzsche die Marschroute vor.

Die Erinnerung an das Hinspiel dient dabei als zusätzlicher Motivationsfaktor. In Riesa unterlag Lipsia nur knapp mit 2:3, wobei man bis in die Nachspielzeit hinein durch einen verwandelten Elfmeter von Yuriy Dimitriev am Punktgewinn schnupperte. Diese Scharte will das Team nun vor heimischer Kulisse auswetzen. Laut Nitzsche sei man bereits im ersten Aufeinandertreffen „nah dran“ gewesen, etwas mitzunehmen. Diesmal soll der Heimvorteil den Ausschlag geben, um gegen die favorisierte, aber verunsicherte BSG erfolgreich zu sein. Anstoß ist am Samstag um 15:00 Uhr.