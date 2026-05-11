Nitzsche: „Gegen die Qualität Tauchas hat es nicht gereicht“

Der Außenseiter aus Eutritzsch startete mutig in die Partie. Während Taucha die Spielkontrolle übernahm, verteidigte Lipsia diszipliniert und setzte gefährliche Nadelstiche. Beinahe wäre die Überraschung geglückt, doch ein Kopfball von Alexander Lange landete lediglich an der Latte. Das Glück des Tüchtigen fehlte Lipsia in dieser Phase gänzlich, als Felix Brügmann in der 39. Minute eine verunglückte Flanke aus dem Getümmel heraus via Innenpfosten zum 1:0 für Taucha verwertete.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Paul Lehmann früh auf 2:0 (52.), doch Eutritzsch gab sich nicht auf. Milan Havel verkürzte in der 61. Minute auf 1:2 und weckte kurzzeitig Hoffnung auf einen Punktgewinn. Diese wurde jedoch jäh durch einen Doppelschlag im Keim erstickt: Justin Morgenstern (62.) und Lion Steinbach (64.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Sekunden auf 4:1 hoch.

Trotz des deutlichen Rückstands bewies die Havel-Elf erneut Moral. Gorjan Wild erzielte in der 70. Minute das 4:2, und kurz darauf hätte die Partie noch einmal kippen können. Nach einer strittigen Notbremse blieb der fällige Platzverweis gegen Taucha jedoch aus, und Erik Wüstner vergab die große Chance zum Anschlusstreffer, als er im entscheidenden Moment vor dem Tor ins Straucheln geriet. Paul Lehmann setzte schließlich in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand.