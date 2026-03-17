Nittenauer „Zweite“ testet - Neustart mit Zuversicht

Am 28. März 2026 bestreitet die zweite Mannschaft des TSV Nittenau ein Testspiel gegen die zweite Mannschaft des FSV Steinsberg. Für die Nittenauer ist es ein wichtiger Schritt in Richtung Neuanfang.

Im vergangenen Jahr musste der TSV seine zweite Mannschaft aufgrund zahlreicher Verletzungen und beruflicher Ausfälle vom Spielbetrieb zurückziehen. „Im Nachhinein war es ein Fehler, die zweite Mannschaft in der A-Klasse zu melden“, so die Vereinsführung selbstkritisch.

Das anstehende Testspiel soll nun ein hoffnungsvoller Auftakt für die kommende Saison werden. Trotz einiger Abgänge – mehrere Spieler haben den Verein verlassen – zeigt man sich beim TSV dennoch optimistisch. Nach aktuellem Stand stehen genügend Spieler zur Verfügung, um in der kommenden Saison einen geregelten Spielbetrieb in der B-Klasse zu gewährleisten.