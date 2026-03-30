Nittenauer Sensationssieg hievt Nabburg an die Spitze

Nittenaus Keeper Sebastian Beck hielt gegen Ettmannsdorf II seinen Kasten sauber. – Foto: Redaktion Schwandorf

Damit war nun wirklich nicht zu rechnen! Tabellenschlusslicht TSV Nittenau feierte am Samstag einen völlig überraschenden 2:0-Heimsieg gegen Meisterschaftsanwärter SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Tags darauf nutzte der TV Nabburg den Ettmannsdorfer Patzer. Die Egeter-/Stoykov-Truppe bezwang den Rangdritten SV Haselbach im Spitzenspiel mit 3:1 und stürmt wieder an die Tabellenspitze. Auf der anderen Seite des Tableaus feierte der TSV Dieterskirchen einen späten Heimerfolg gegen die direkte Konkurrenz aus Dürnsricht.



Der TSV Nittenau schnappte sich am Samstag überraschend den Dreier daheim. Vor 120 Zuschauern musste sich der bisherige Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen geben. Noch in der ersten Halbzeit brachte Maximilian Gebhard die Hausherren in Front (24.), in der 66. Minute besiegelte dann Umut Demirtas die Maximalausbeute. Sebastian Miksch sah in der 70. Minute noch die Zeitstrafe (TSV Nittenau), doch mehr war am 20. Spieltag nicht drin in der Partie. Schiedsrichter: Ameya Joshi, Johann Weingärtner, Chaitanya Joshi







Eine Partie auf Augenhöhe lieferten der TSV Detag Wernberg und der SC Katzdorf am 20. Spieltag vor 120 Fans ab. Markus Feigt brachte die Gäste in der 59. Minute in Führung, dann gab es eine rote Karte für Lukas Reinstein und somit Unterzahl für den SC Katzdorf. Den Ausgleichstreffer landete Thimo Luff in der 79. Minute für den TSV Detag Wernberg. Schiedsrichter: Maik Kreye, Michael Hägler, Felix Simon







Beim TSV Dieterskirchen blieben die Punkte am vergangenen Spieltag auf heimischem Terrain. Die DJK Dürnsricht-Wolfring musste sich vor 85 Besuchern geschlagen geben. Mit einem Elfmeter, gekonnt angenommen von Maximilian Schießl, gingen die Hausherren in der 41. Minute in Führung. In der 83. Minute sorgte Patrick Lippert für Ausgleich, doch Florian Weingärtner erzielte in der 88. Minute das 2:1 und Sebastian Weingärtner nutzte die Nachspielzeit (90.+8.) um den Dreier daheim zu besiegeln. Schiedsrichter: Sebastian Scheidler, Bastian Pfanzelt, Nicklas Merz







Die SG Silbersee 08 und der FC OVI-Teunz trennten sich vor 100 Zuschauern am vergangenen Sonntag im Remis. Bereits in der dritten Minute fiel durch Simon Gerhardinger das 1:0 und Julian Ringelstetter erhöhte in der 16. Minute für die Hausherren, doch in der 57. Minute verkürzte Manuel Löffelmann. Ein Elfmeter, dankend angenommen von Simon Gerhardinger, brachte es in der 83. Minute auf 3:1. Alexander Korn verkürzte in der 85. Minute und Lukas Eckl sorgte kurz vor Schluss (90.) für das 3:3 Remis. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Sebastian Hutzler, Lars Knebel







Der SV Kemnath a.B. lieferte einen Heimdreier gegen den TSV Stulln am vergangenen Spieltag ab. In der 19. Minute fiel durch Fabio Cordio das 1:0 für die Gäste, dann sah Dominik Linsmeier die Zeitstrafe, was den TSV in Unterzahl brachte. Für Ausgleich sorgte Alexander Grill in der 67. Minute und Kilian Weidenbauer brachte den SV in der 68. Minute in Front. In der 77. Minute landete Jan Kasseckert das 3:1 und somit den Siegestreffer der Partie. Schiedsrichter: Lucas Gärtner, Markus Schreiner, Moritz Horn







Der SV Haselbach musste sich beim TV Nabburg vor 143 Schaulustigen geschlagen geben. Bereits in der sechsten Spielminute landete Patrick Bauer das 1:0 für die Hausherren,, doch Michael Schmid sorgte in der 16. Minute für Ausgleich. Ein Elfmeter, gekonnt versenkt von Nico Sporer (18.) brachte den TV Nabburg erneut in Führung. Die letzte Bude fiel durch Sebastian Zwack in der 84. Minute und brachte dem TV somit den Heimdreier ein. Schiedsrichter: Ludwig Held, Fabian Fischer, Mario Bauer







Der 1. FC Schmidgaden holte sich am Sonntag die Maximalausbeute auswärts beim SV Diendorf vor 150 Zuschauern. Ab der 43. Minute kämpften die Gastgeber, durch die Ampelkarte für Julian Lobinger, in Unterzahl. Jonas Lehner erzielte in der 69. Minute den Führungstreffer für den 1. FC Schmidgaden und Kilian Hölzl erhöhte in der 82. Minute. Die Maximalausbeute sicherte Michali Gatsas in der 85. Minute zugunsten der Gäste ab. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Robert Rem, Franziska Völkl