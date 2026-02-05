Nittenau: Schmid beerbt im Sommer Ex-Profi Iyodo

Daniel Schmid (rechts) ist der neue Hoffnungsträger beim TSV Nittenau. – Foto: Verein

Der TSV Nittenau, zur Winterpause Tabellenschlusslicht der Kreisliga West, stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und präsentiert mit Daniel Schmid den neuen Trainer ab der Saison 2026/27. Mit dieser Entscheidung setze der Verein bewusst auf Kontinuität, Identifikation und eine vereinsnahe Lösung, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Daniel Schmid ist im TSV Nittenau tief verwurzelt. Als Spieler durchlief er sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und prägte später über viele Jahre hinweg als zentraler Mittelfeldspieler das Spiel der Herrenmannschaft. Mit seiner Spielintelligenz, seinem Engagement und seiner Führungsstärke übernahm er Verantwortung auf und neben dem Platz und entwickelte sich zu einer prägenden Persönlichkeit im Verein.



Auch im Trainerbereich konnte Schmid bereits wertvolle Erfahrungen sammeln. In der Saison 2010/2011 betreute er die zweite Mannschaft des TSV. Zudem übernahm er in der Saison 2011/2012 gemeinsam mit Johannes Schwarzfischer für sechs Wochen das Amt des Interims-Spielertrainers der ersten Mannschaft. Im Jahr 2015 absolvierte er erfolgreich die C-Lizenz und legte damit die formale Grundlage für seine weitere Trainerlaufbahn. In den vergangenen Jahren war er darüber hinaus erfolgreich im Jugendbereich des TSV Nittenau tätig und überzeugte dort mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und einem ausgeprägten Gespür für die Entwicklung junger Spieler.



