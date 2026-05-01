Nischalke-Gala und Fambo-Hammer lassen Kickers und Vilzing jubeln!

Jermain Nischalke konnte mit seinen Toren und gelungenen Aktionen wesentlich zum Erfolg seiner Kickers gegen Burghausen beitragen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Kickers-Express rollt gegen Burghausen

Im Fernduell um die bayerische Amateurmeisterschaft und die DFB-Pokal-Qualifikation standen an diesem 32. Spieltag der Regionalliga Bayern die Würzburger Kickers gegen den SV Wacker Burghausen unter Zugzwang. Da Konkurrent Unterhaching auf den Aufstieg verzichtet, ist die Relegationsteilnahme der Kickers gegen den Nordost-Meister bereits fix – dennoch forderte Trainer Michael Schiele volle Konzentration, um den „Flow“ für das Saisonfinale hochzuhalten. Vor 2.519 Zuschauern hielt die Mannschaft am Dallenberg dem Druck stand und feierte gegen die Gäste, die ihrem scheidenden Coach Lars Bender gerne Punkte geschenkt hätten, einen souveränen 4:1-Erfolg.

Zum Matchwinner avancierte Jermain Nischalke, der an fast allen entscheidenden Szenen beteiligt war. Nachdem er in der 23. Minute die Führung durch Tarsis Bonga vorbereitet hatte, revanchierte sich dieser direkt nach dem Seitenwechsel mit einer Flanke, die Nischalke zum 2:0 einköpfte (46.). Die Kickers ließen in der Folge die Tormaschine weiter heiß laufen: Dion Berisha (58.) und erneut Nischalke per Freistoßvariante (72.) erhöhten auf 4:0, ehe Alexander Sorge in der 86. Minute lediglich noch Ergebniskosmetik für Burghausen betrieb. Mit diesem deutlichen Sieg untermauert Würzburg seine Ambitionen auf die 3. Liga - und kann ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

Vilzing knackt die 45-Punkte-Marke

Vor 827 Zuschauern empfing die DJK Vilzing den TSV Schwaben Augsburg zu einem Duell mit gegensätzlichen Vorzeichen: Während die Hausherren befreit aufspielen konnten, kämpften die Gäste ohne ihren gesperrten Spielertrainer Matthias Ostrzolek um wertvolle Punkte gegen den Abstieg. Den entscheidenden Moment lieferte Vilzings Alexis Fambo bereits in der 9. Minute, als er einen Freistoß aus 20 Metern punktgenau in den Winkel zirkelte. Trotz der frühen Führung blieb die Partie hitzig, da die Oberpfälzer durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Kapitän Paul Grauschopf an Stabilität verloren - und Augsburgs Maximilian Heiß eine Riesenchance zum Ausgleich liegen ließ.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine nervenaufreibende Zitterpartie, in der Vilzing reihenweise Hochkaräter zur Vorentscheidung ausließ. Die mutig agierenden Augsburger drückten vehement auf den Ausgleich, verpassten diesen jedoch mehrfach nur um Haaresbreite, wie etwa durch Schaber in der 62. Minute. In einer zerfahrenen Schlussphase mit vielen Unterbrechungen rettete die Kirschbaum-Elf den knappen 1:0-Vorsprung schließlich über die Zeit. Durch diesen Erfolg klettert Vilzing auf den fünften Tabellenplatz und knackt die magische 45-Punkte-Marke, während die Schwabenritter weiterhin im Abstiegskampf stecken...