Nischalke führt Kickers zum Sieg, Bayreuth siegt spät in Aschaffenburg

Vier Partien waren am Freitagabend in der Regionalliga Bayern angesetzt. Im Heimspiel gegen den TSV Buchbach feierten die Kickers aus Würzburg einen 1:0-Erfolg. Im zweiten Spiel des Abends traf die Viktoria Aschaffenburg auf die SpVgg Bayreuth. Die „Oldschdod“ sicherte sich kurz vor Schluss den Auswärtssieg und sammelte damit wichtige Punkte im Kampf im unteren Tabellendrittel. Die anderen beiden Partien konnten witterungsbedingt nicht ausgetragen werden. Während das Spiel zwischen dem FC Memmingen und dem TSV Aubstadt bereits frühzeitig abgesagt wurde, wurde die Begegnung zwischen der SpVgg Unterhaching und den „Fuggerstädtern“ vom FC Augsburg II erst kurzfristig vor dem geplanten Anpfiff abgeblasen.
Die Würzburger Kickers entschieden ein hart umkämpftes Heimspiel mit 1:0 für sich. In der 67. Minute bekamen die Rothosen einen Handelfmeter zugesprochen. Jermain Nischalke scheiterte zunächst, doch der Strafstoß wurde wiederholt. Beim zweiten Anlauf blieb der Angreifer cool und verwandelte zur Führung, die gleichzeitig den Sieg bedeutete. Mit dem Dreier festigt Würzburg den 3. Tabellenplatz, während der TSV Buchbach auf Rang acht überwintert.
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg, Marius Uhl, Ebrahim Farahnak, Luke Hemmerich, Dominik Meisel, Philipp Ochs, Eliot Muteba (90. Tiago de Moura Moraes), Jermain Nischalke (79. Cherif Cissé), Dion Berisha (88. Batuhan Gögce)
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra, Samed Bahar, Kevin Hingerl, Alexander Mehring (73. Marinus Erber), Tobias Heiland (55. Josue M'bila), Albano Gashi (85. Romeo Ivelj), Sascha Hingerl, Daniel Muteba, Sammy Ammari, Tobias Stoßberger
Tore: 1:0 Jermain Nischalke (67. Handelfmeter)
Die SpVgg Bayreuth feierte in Aschaffenburg einen 1:0-Auswärtssieg. In einer insgesamt sehr trägen Partie, in der beide Offensivreihen nur wenige klare Abschlüsse verzeichneten, sorgten die Oberfranken spät für die Entscheidung.In der 84. Spielminute brachte Nikolas Andermatt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld scharf in den Strafraum. Dort verpassten mehrere Aschaffenburger die Klärung, sodass Edwin Schwarz am zweiten Pfosten goldrichtig stand und den Ball souverän zum Siegtreffer einschob.
Viktoria Aschaffenburg: Eric Verstappen, Niklas Borger, David Nene (87. Arda Nadaroglu), Benjamin Franz (87. Eren Bozan), Justin Berg, Roberto Desch, Benjamin Baier, Adrian Asani, Nino Cassaniti, Georgios Makridis (83. Maksym Navrotskyi), Younes Azahaf
SpVgg Bayreuth: Lucas Zahaczewski, Tobias Weber, Edwin Schwarz, Dennis Lippert, Julian Bell, Marco Zietsch, Nicolas Andermatt, Jann George (75. Deniz Koc), Marco Stefandl (65. Leon Bucher), Patrick Scheder (90. Felix Schäffner), Levi Kraus
Tore: 0:1 Edwin Schwarz (84.)
Erst kurz vor dem geplanten Anpfiff musste die Partie im Hachinger Uhlsportpark abgesagt werden: Sowohl die Verantwortlichen der SpVgg Unterhaching als auch die Verantwortlichen auf Augsburger Seite entschieden gemeinsam mit dem Schiedsrichtergespann um Manuel Steigerwald, das Spiel nicht anzupfeifen. Grund dafür waren vereiste Strafräume, die sich nach Einbruch der Dunkelheit aufgrund der niedrigen Temperaturen gebildet hatten.