Nischalke führt Kickers zum Sieg, Bayreuth siegt spät in Aschaffenburg

Vier Partien waren am Freitagabend in der Regionalliga Bayern angesetzt. Im Heimspiel gegen den TSV Buchbach feierten die Kickers aus Würzburg einen 1:0-Erfolg. Im zweiten Spiel des Abends traf die Viktoria Aschaffenburg auf die SpVgg Bayreuth. Die „Oldschdod“ sicherte sich kurz vor Schluss den Auswärtssieg und sammelte damit wichtige Punkte im Kampf im unteren Tabellendrittel. Die anderen beiden Partien konnten witterungsbedingt nicht ausgetragen werden. Während das Spiel zwischen dem FC Memmingen und dem TSV Aubstadt bereits frühzeitig abgesagt wurde, wurde die Begegnung zwischen der SpVgg Unterhaching und den „Fuggerstädtern“ vom FC Augsburg II erst kurzfristig vor dem geplanten Anpfiff abgeblasen.