Nippes 78 Gründet 3.Herren Mannschaften

Der Tfg hat zum Anfang der Saison noch eine 3.Mannschaft bereitgestellt,

Nach dem zu Beginn klar war 2 Herren Teams werden antreten, ist es kurz vor Saison beginn doch noch zu einer 3.Mannschaft gekommen aus Freunden, Bekannten und Familie das Team zeigte sich von Anfang an mit einem starken Team Geist und Familiären Umfeld was dazu führte eine richtig starken Truppe zu werden, die erste Hälfte der Saison in der Kreisliga D3 lief anfangs schleppend und wurde von Spiel zu Spiel besser und man zählt jetzt zu den Favoriten der Liga, mit vielen Neuzugänge im laufenden Spielbetrieb machte man auf sich aufmerksam, Trainer Daniel Stippler Gründer der Mannschaft ist sehr zuversichtlich was die Saison angeht und verspricht unter den ersten 5 der Liga zu landen, und möchte in der neuen Saison um den Aufstieg Spielen, auf die Frage ob es zu Winterpause noch Neuzugänge gibt antwortete Trainer Daniel Stippler lasst euch überraschen aber jetzt zählt erstmal wieder die Vorbereitung.