Nina Rolfes bleibt beim SV Meppen

Von den Jugendmannschaften zur festen Größe Die Meppenerin stammt aus dem Nachwuchs des SV Meppen und hat sich über die Jahre zu einer festen Größe im Zweitligateam entwickelt. Inzwischen hat sie deutlich über 100 Pflichtspiele für den SVM absolviert und ist bereits über viele Jahre hinweg eine verlässliche Säule in der Defensive. Sportliche Höhepunkte und internationale Erfolge Zu den sportlichen Höhepunkten von Rolfes zählt die Saison 2021/22, in der sie mit dem SV Meppen die Meisterschaft in der 2. Frauen-Bundesliga feiern und den Aufstieg in die Bundesliga sichern konnte. Mit ihrer Zweikampfstärke, Übersicht und hohen Einsatzbereitschaft sorgt sie seit Jahren für Stabilität im Defensivverbund der Emsländerinnen.

Auch abseits des Vereinsfußballs ist Rolfes sportlich erfolgreich: Neben ihrer Karriere beim SV Meppen arbeitet sie als Polizistin und ist Teil der deutschen Polizei-Nationalmannschaft. Mit dieser gewann sie zuletzt die Europäische Polizeimeisterschaft – ein Erfolg, der ihre Leistungsfähigkeit auch auf internationaler Ebene unterstreicht. Persönliche Bindung zum Verein Über ihre Vertragsverlängerung sagte Rolfes: „Der SV Meppen ist für mich Heimatverein und Herzensangelegenheit zugleich. Ich habe hier meine komplette Entwicklung im Frauenfußball durchlaufen und viele besondere Momente erlebt – vom ersten Einsatz bis zum Aufstieg in die Bundesliga. Deshalb freue ich mich sehr, weiterhin Teil dieses Teams zu sein und gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele zu verfolgen.“