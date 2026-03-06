Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Nina Rolfes bleibt beim SV Meppen
Erfahrene Defensivspielerin verlängert Vertrag und bleibt Schlüsselspielerin der Frauenmannschaft
Der SV Meppen kann auch in Zukunft auf eine zentrale Stütze in der Abwehr zählen: Die 26-jährige Defensivspielerin Nina Rolfes hat ihren Vertrag verlängert und bleibt Teil der Frauenmannschaft des aktuellen Tabellendritten der 2. Frauen-Bundesliga. Rolfes ist seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden und gehört zu den prägenden Gesichtern des Teams.
Von den Jugendmannschaften zur festen Größe
Die Meppenerin stammt aus dem Nachwuchs des SV Meppen und hat sich über die Jahre zu einer festen Größe im Zweitligateam entwickelt. Inzwischen hat sie deutlich über 100 Pflichtspiele für den SVM absolviert und ist bereits über viele Jahre hinweg eine verlässliche Säule in der Defensive.
Sportliche Höhepunkte und internationale Erfolge
Zu den sportlichen Höhepunkten von Rolfes zählt die Saison 2021/22, in der sie mit dem SV Meppen die Meisterschaft in der 2. Frauen-Bundesliga feiern und den Aufstieg in die Bundesliga sichern konnte. Mit ihrer Zweikampfstärke, Übersicht und hohen Einsatzbereitschaft sorgt sie seit Jahren für Stabilität im Defensivverbund der Emsländerinnen.
Auch abseits des Vereinsfußballs ist Rolfes sportlich erfolgreich: Neben ihrer Karriere beim SV Meppen arbeitet sie als Polizistin und ist Teil der deutschen Polizei-Nationalmannschaft. Mit dieser gewann sie zuletzt die Europäische Polizeimeisterschaft – ein Erfolg, der ihre Leistungsfähigkeit auch auf internationaler Ebene unterstreicht.
Persönliche Bindung zum Verein
Über ihre Vertragsverlängerung sagte Rolfes: „Der SV Meppen ist für mich Heimatverein und Herzensangelegenheit zugleich. Ich habe hier meine komplette Entwicklung im Frauenfußball durchlaufen und viele besondere Momente erlebt – vom ersten Einsatz bis zum Aufstieg in die Bundesliga. Deshalb freue ich mich sehr, weiterhin Teil dieses Teams zu sein und gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele zu verfolgen.“
Trainer lobt Erfahrung und Vereinstreue
Cheftrainer und Sportlicher Leiter Thomas Pfannkuch betont die Bedeutung der Vertragsverlängerung: „Nina ist seit vielen Jahren eine absolute Konstante in unserer Defensive und identifiziert sich wie kaum eine andere mit dem SV Meppen. Sie bringt viel Erfahrung, Stabilität und Verlässlichkeit in unsere Mannschaft und übernimmt auch innerhalb des Teams eine wichtige Rolle. Spielerinnen mit dieser Vereinstreue und Einstellung sind für uns enorm wertvoll.“
Mit der Vertragsverlängerung bleibt dem SV Meppen somit nicht nur eine erfahrene Defensivspielerin erhalten, sondern auch eine Identifikationsfigur, die den Weg des Vereins seit vielen Jahren mitprägt und weiterhin prägen wird.