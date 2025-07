Nina Hasselmann: Aus Walbeck in den Borussia-Park

Vom Bergsteg in den Borussia-Park – das ist mal ein Karrieresprung. Nina Hasselmann ist vom Frauenfußball-Niederrheinligisten SV Walbeck zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Die 18-Jährige, die bei ihrem Heimatverein gelegentlich auch im Angriff ausgeholfen hat, zählt als dritte Torhüterin zum Gladbacher Zweitliga-Kader. „Mein Ziel ist es, sportlich weiterzukommen.

Aktuell befindet sich die Walbeckerin mit ihrem neuen Team noch in einer intensiven Vorbereitungsphase. Mit Beginn der neuen Zweitliga-Saison sind wöchentlich vier Trainigseinheiten sowie ein Meisterschaftsspiel vorgesehen. Nina Hasselmann soll zunächst regelmäßig für die Gladbacher U19-Juniorinnen in der Regionalliga auflaufen, um die nötige Spielpraxis zu sammeln. Dort trifft sie unter anderen auf Fiona Itgenshorst aus Nieukerk, Mia Giesen aus Sevelen und Ina Goossens aus Kapellen.

Im vergangenen Jahr hat es mit einem Wechsel noch nicht gepasst“, sagt Hasselmann. In der jungen Gladbacher Mannschaft habe sie sich schnell wohlgefühlt: „Ich bin bei der Borussia in einem professionellen Umfeld sehr gut aufgenommen worden.“

Fußballfamilie

Die talentierte Torhüterin stammt aus einer Fußballfamilie. Mutter Sylvia gehörte zu den Pionierinnen des Frauenfußballs in Walbeck, Vater Jürgen spielte viele Jahre bei den Grün-Weißen – von der Jugend bis in den Seniorenbereich. Früh entdeckte Nina ihre Leidenschaft für das Torwartspiel und durchlief die Jugendmannschaften des SV Walbeck. Fünf Jahre spielte sie im U17-Team und parallel in der Jungenmannschaft des TSV Nieukerk.