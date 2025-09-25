Nimmt Weiden die Chamer Festung ein? – Jahn ohne zwei Rotsünder

Aus Oberpfalz-Sicht steigt das Highlightspiel des zwölften Bayernliga-Spieltags bereits am Freitag. Die große Frage ist: Kann die SpVgg SV Weiden die „Festung“ des ASV Cham erobern, oder setzt sich Chams unnachahmliche Heimserie fort? Tags darauf will der SSV Jahn II endlich den Negativlauf stoppen. Allerdings müssen die Regensburger im Heimspiel gegen den Tabellenführer FSV Stadeln auf zwei Rotsünder verzichten. Auch die DJK Gebenbach genießt Heimrecht, sie möchte gegen den FC Ingolstadt II die zuletzt ansteigende Formkurve beibehalten. Zum Zuschauen gezwungen ist hingegen Fortuna Regensburg, da das morgige Auswärtsspiel in Eltersdorf Donnerstagfrüh abgesagt wurde.

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 19:00 live PUSH



Weit muss man zurück blättern, um eine noch höhere Pflichtspielniederlage des ASV Cham (3., 18) ausfindig zu machen. Im Juli 2022 verloren die Kreisstädter das Heimspiel gegen Donaustauf mit 0:5. Letzten Sonntag nun setzte es eine 1:5-Schlappe beim FC Ingolstadt II. ASV-Coach Faruk Maloku möchte das Resultat rückblickend nicht zu hoch hängen: „In der Nachbetrachtung können wir das Ergebnis schon richtig einordnen. Es spielt schon auch immer eine große Rolle, in welcher Zusammensetzung man eine Zweitvertretung am jeweiligen Spieltag bekommt. An diesem Tag war Ingolstadt für uns einfach zu stark aufgestellt und sie haben voll abgeliefert. Von 'oben' war viel Verstärkung dabei, die Ersatzbank voll mit Spielern, die sonst immer in der Startelf stehen. Die Qualität des Kaders ging an diesem Tag schon über das Bayernliga-Niveau hinaus. Im Endeffekt war das Spiel nach zwölf Minuten schon durch und die Englische Woche – ausschließlich gegen Top-Teams – ist in uns voll durchgebrochen.“ Man nehme das als Erfahrung mit und schaue nach vorne. „Solche Ereignisse können in der Bayernliga passieren. Das entscheidende ist, das als Lernprozess anzunehmen, sich der Aufgabe zu stellen und schnellstmöglich wieder in die Spur zu finden.“



Gelingen soll das bestenfalls schon am Freitagabend. Da kommt die SpVgg SV Weiden (12., 14) zum Oberpfalzderby ins Kappenberger Sportzentrum. Bleibt Cham auch im 26. Heimspiel in Folge (!) unbesiegt? Das ist natürlich der Wunsch von Maloku, der dieser Aufgabe so entgegenblickt: „Mit Weiden bekommen wir es mit einer formstarken Mannschaft zu tun, die immer besser in die Saison findet und aktuell einen Lauf gestartet hat. Weiden hat eine ambitionierte Mannschaft und offensiv viel Qualität in ihren Reihen, sie erzielen aktuell in jedem Spiel mindestens zwei Tore. Es wird eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, gegen Weiden zu bestehen“, skizziert Maloku, der hofft, „dass wie die nötige Frische bis Freitagabend wieder hinbekommen“. Alexander Sigl und Raphael Huber sind weiterhin außen vor. Jakub Hrudka und Finn Steinhauser befinden sich im Aufbautraining und könnten zumindest für einen Kurzeinsatz wieder eine Option sein.



Unterdessen reisen die Weidener mit Rückenwind an, nachdem gegen den Würzburger FV (3:1) endlich der erste Heimsieg der Saison gelang. Die Wasserwerkler wollen ihre Auswärtsstärke (2/2/1) erneut unter Beweis stellen und sich weiter von der unteren Tabellenregion absetzen. „Die Freude ist groß und das möchte ich auch bei meinen Männern im Spiel sehen“, unterstreicht Übungsleiter Michael Riester, auch wenn personell weiterhin etwas der Schuh drückt. „Lukas Schaller, Niklas Lang, Adrian Hoti und Jakob Höfler fallen definitiv ausfallen“, informiert der Trainer. Darüber hinaus sind Daniel Krlicka und Christoph Fenninger angeschlagen und konnten nicht am Training teilnehmen. „Bei beiden werden wir sehen, ob ein Einsatz gegen Cham überhaupt möglich ist.“ Trotz der personellen Sorgen herrscht im Team eine positive Stimmung. „Die Stimmung im Team ist super, der Spirit der Truppe enorm. Wir wollen in Cham bestehen und den Fight, den sie uns liefern werden, annehmen“, verspricht Riester dem Gegner einen guten Kampf. Er erwartet von seiner Mannschaft eine engagierte Leistung und möchte die gute Form der letzten Wochen auch in Cham bestätigt sehen.







Di., 30.09.2025, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH



Die anhaltenden Regenfälle haben den Platz in Eltersdorf unbespielbar gemacht, weshalb die Quecken das Heimspiel gegen Fortuna Regensburg absagen mussten. Allzu lange müssen sich die Fans aber nicht auf dieses Duell gedulden. Nachgeholt wird bereits am kommenden Dienstag, 30. September, um 19 Uhr.







Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II FSV Stadeln Stadeln 14:00 PUSH



Es bleibt dabei: Bei der U21 des SSV Jahn (16., 6) ist derzeit der Wurm drin. Auch im Kellerduell bei Tabellenschlusslicht SC Großschwarzenlohe konnte der anhaltende Negativtrend nicht gestoppt werden. Zum neunten Mal in Folge blieben die Regensburger Youngster ohne Sieg. Weit in der Nachspielzeit (90.+9) versenkte der Gegner einen Elfmeter zum 1:1-Endstand. Ganz früh im Spiel war Regensburgs Lenny Schön wegen einer Notbremse vom Platz geflogen. Die zahlenmäßige Unterzahl war den Gästen, die früh führten, über die gesamte Spieldauer nicht anzumerken. Dementsprechend positiv äußerte sich Regensburgs Chefcoach Christoph Jank: „Wir haben eine tolle Mentalität bewiesen und bis zum Schluss gekämpft. Trotz der Unterzahl wurden wir im Umschaltspiel und in Ballbesitz immer wieder gefährlich.“ Am Samstag soll der ersehnte Turnaround gelingen. Mit dem FSV Stadeln (1., 21) kommt die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison an den Kaulbachweg. Der Liganeuling spielt – der jüngsten Auswärtsniederlage in Ingolstadt zum Trotz – bislang eine famose Runde. „Stadeln spielt als Aufsteiger aktuell eine sehr erfolgreiche Saison“, weiß auch Jank, der dennoch eine klare Zielvorgabe ausgibt: „Unser Ziel ist es, mit hoher Intensität, Zielstrebigkeit und Siegeswille unser Heimspiel zu gewinnen.“ Was dieses Unterfangen nicht einfacher macht: Neben Lenny Schön fehlt dem Jahn auch sein Top-Stürmer Kelvin Onuigwe rotgesperrt. Außerdem sind Titus Knoche und Ante Banden weiter verletzt. Trotz der nasskalten Jahreszeit erwartet Jank „keine längere Verletztenliste als zuvor“.







Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 16:00 PUSH



Kann gespielt werden in Gebenbach? Der Platz am Urspringer Weg ist ja traditionell anfällig bei Regenfällen. „Wir werden uns das heute Abend gemeinsam in Ruhe anschauen, hoffen aber natürlich, dass gespielt werden kann“, erklärt Sportchef Erdal Izmire am Donnerstagvormittag. Während im Hintergrund nach wie vor die Trainersuche läuft, will die Mannschaft der DJK (13., 10) auf dem Platz ihre ansteigende Form weiter unter Beweis stellen. Dass vor Wochenfrist nicht der dritte Sieg in Folge heraussprang, lag einzig und allein an der fahrlässigen Chancenauswertung. Der Punktverlust bei Fortuna Regensburg (1:1) war unnötig wie ein Kropf. „Normalerweise hätten wir mit drei Toren Unterschied gewinnen müssen“, erkannte Interimstrainer Andreas Graml ganz richtig. So oder so herrscht in der Gebenbacher Mannschaft gute Stimmung, vor der Heimpartie gegen den FC Ingolstadt II (6., 17). Die Jungschanzer beeindruckten zuletzt mit klaren Heimerfolgen gegen Stadeln und Cham, gehören nun dem weitläufigen Verfolgerfeld an. Dementsprechend erwartet Graml „eine sehr schwere Aufgabe gegen einen Gegner, der zuletzt gegen den Ersten und Zweiten gewonnen hat. Erst Fortuna und jetzt Ingolstadt – schwieriger könnte es nicht sein. Das wird eine harte Nuss zu knacken!“ Bei den Hausherren hat sich die Personallage entspannt. Routinier Timo Kohler kehrt zurück in den Kader, womit alle Mann an Bord sein sollten.