Nimmt Langquaid die Totopokal-Hürde in Neustadt?

Kampflos erreichte der Bezirksligist TSV Langquaid das Viertelfinale im Kreis-Totopokal, da der ATSV Kelheim wegen Spielermangel die Begegnung abgesagt hatte. Deutlich schwieriger gestaltete sich der Weg des im bisherigen Kreisliga-Saisonverlauf stark auftrumpfenden TSV Neustadt a. d. Donau, der auch in der Pokalrunde beim 6:0 über den TV Schierling seine Spielstärke demonstriert hat.

Die Donaustädter liegen in der Kreisliga Donau-Laaber auf einem ausgezeichneten zweiten Tabellenrang und haben einige höher gewettete Kontrahenten hinter sich. Trainer Florian Baumer hat ein geschlossenes Team geformt, das nicht nur auf ein uneigennütziges Miteinander , sondern auch auf individuelles Können baut. Seit Jahren setzt Hasan Ibric in der Offensive die Akzente, nun hat er einige Akteure um sich, die wie Mergim Dumani und Muris Avdic ebenfalls alleine eine Partie entscheiden können.

Die Labertaler werden die Gelb-Schwarzen auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn diese auf auswärtigen Plätzen eine noch bessere Bilanz aufweisen als vor eigenem Publikum im Sportpark. Coach Matthias Eisenschenk, der natürlich mit seinen Mannen den erworbenen Ruf eines Pokalspezialisten weiterhin pflegen will, vertraut auf den Kader der letzten Wochen, zu dem Aaron Bice, Noah Langner und Markus Weiherer wieder hinzustoßen könnten. Auf der Ausfall-ListeNach der guten Leistung im Landkreis-Derby in Aiglsbach soll nun auch die hohe Hürde in der Donaustadt genommen und in das Halbfinale vorgedrungen werden.