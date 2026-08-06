Nimmt Langquaid die Oberschneidinger Hürde?

Nach einem halben Jahrhundert bestreiten die Langquaider wieder ein Pflichtspiel beim TSV Oberschneiding, der heuer als Kreisliga-Vizemeister über die Relegation in das niederbayerische Oberhaus eingezogen ist. Auch in der Bezirksligasaison 1975/76 gingen die Schneidinger - allerdings am 17. Spieltag - als Schlusslicht in die Partie, um sich im Kellerduell mit 4:2 durchzusetzen. Die Tabellensituation aber favorisiert derzeit den Rangdritten aus dem Labertal, auch wenn er nach drei Startsiegen zuletzt eine vermeidbare Heimniederlage gegen den Spitzenreiter aus Neufraunhofen hinnehmen musste.

Die Gastgeber aus dem Gäuboden warten seit dem 2:2-Auftakt beim FC Dingolfing II auf einen Punktgewinn, kassierten drei klare Niederlagen in Folge und drohen den Anschluss in der Liga zu verpassen. Höchste Zeit also für die Schützlinge von Elias und Jonas Zach, die sich vor der Saison mit fünf jungen Neuzugängen - darunter Lorent Rashica (FSV/VfB Straubing, Lorik Rashica (Türk-Gücü Straubing) und Maximilian Bernhard (SpVgg GW Deggendorf U19) - verstärkten, um mit dem Punktesammeln zu beginnen.