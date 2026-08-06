Nimmt Langquaid die Oberschneidinger Hürde?

Nach einem halben Jahrhundert bestreiten die Langquaider wieder ein Pflichtspiel beim TSV Oberschneiding, der heuer als Kreisliga-Vizemeister über die Relegation in das niederbayerische Oberhaus eingezogen ist. Auch in der Bezirksligasaison 1975/76 gingen die Schneidinger - allerdings am 17. Spieltag - als Schlusslicht in die Partie, um sich im Kellerduell mit 4:2 durchzusetzen. Die Tabellensituation aber favorisiert derzeit den Rangdritten aus dem Labertal, auch wenn er nach drei Startsiegen zuletzt eine vermeidbare Heimniederlage gegen den Spitzenreiter aus Neufraunhofen hinnehmen musste.
Die Gastgeber aus dem Gäuboden warten seit dem 2:2-Auftakt beim FC Dingolfing II auf einen Punktgewinn, kassierten drei klare Niederlagen in Folge und drohen den Anschluss in der Liga zu verpassen. Höchste Zeit also für die Schützlinge von Elias und Jonas Zach, die sich vor der Saison mit fünf jungen Neuzugängen - darunter Lorent Rashica (FSV/VfB Straubing, Lorik Rashica (Türk-Gücü Straubing) und Maximilian Bernhard (SpVgg GW Deggendorf U19) - verstärkten, um mit dem Punktesammeln zu beginnen.
Nicht zulassen wollen dies Trainer und Spieler des Bezirksliga-Dinos aus dem Kreis Kelheim, die nach ihrer ersten Nullrunde bei Toren und Punkten wieder in die Erfolgsspur finden wollen. Der zuletzt etwas ausgedünnte Kader verstärkt sich mit den Rückkehrern Kevin Kandsperger, David Meißner, Alex Santander Muñoz, Patrick Slodarz und Timo Sterl, schwächt sich aber wieder durch die neuen Ausfälle von Jonas Brunner, Liridon Haljimi und Michael Pinzinger.
Die Begegnung des 5. Spieltages beginnt - dank des Entgegenkommens der Hausherren - am Samstag, 8. August, bereits um 12.00 Uhr in Oberschneiding (Waltinger Str. 8), da Spieler und Fans aus Langquaid anschließend den Besuch des Gäubodenfestes in Straubing geplant hatten. Da jedoch an diesem Tag der vor einer Woche verstorbene Hans Brunner, Freund und Förderer der TSV-Fußballabteilung, zu Grabe getragen wird - Requiem um 10.00 Uhr in Hellring, Beerdigung um 11.15 Uhr in Paring - entfallen Fahrt und Festbesuch.
Die Spielleitung liegt bei Maximilian Riedl (SV Lalling).
Der Kader des TSV Langquaid: David Meißner, Jannik Möller - Christoph Blabl, Noah Langner, Christian Ludwig, Leon Schlegel, Patrick Slodarz - Aaron Bice, Florian Brunner (C), Chris Gräßlin, Kevin Kandsperger, Alex Santander Muñoz, Stefan Schauer, Tim Schultes, Timo Sterl, Maximilian Stummer, Luka Vukovic, Markus Weiherer