❗️Nils Wozny kehrt zurück ❗️

Der FC Union Heilbronn freut sich, mit Nils Wozny einen weiteren Rückkehrer zu vermelden. Der 21-jährige Mittelfeldspieler begann das Fußballspielen beim FCU, über Stationen bei der SG Sonnenhof Großaspach, dem FV Löchgau und FSV 08 Bissingen kehrte der Linksfuß zum FCU zurück und führte unter anderem die U19 als Kapitän auf das Feld. Nach drei Aktivenjahren beim SV Leingarten kehrt der technisch versierte Linksfuß nun an den „See“ zurück, wird mit der Nummer 21 auflaufen und eine große Bereicherung sein.

Hallo Nils, du hast bereits in der Jugend beim FCU gespielt, warst Leistungsträger und Kapitän der damaligen U19. Nach drei Jahren in Leingarten kehrst du nun an den „See“ zurück. Wie blickst du auf die Zeit zurück und wie sehr freust du dich, zurückzukehren?

In Leingarten bin ich in einem tollen Umfeld in den Aktivenfußball reingewachsen und habe mich weiterentwickelt, da bin ich unendlich dankbar für das Vertrauen und die Förderung. Ich freu mich unheimlich, wieder in der ERBE-Arena zu spielen und diesen Stadtverein als Aktivenspieler zu erleben.

In der vergangenen Rückrunde warst du studiumsbedingt in Spanien, nun bist du bei einem Praktikum in Dubai. Wie sehr haben dich diese Erfahrungen geprägt und was war am eindrucksvollsten?

Im Auslandssemester in Sevilla hatte ich die vier besten Monate meines Lebens und konnte mich persönlich weiterentwickeln. In Dubai habe ich in meiner Firma die enorme Chance, mich auf internationaler Ebene in Themen einzubringen und mich beruflich aus der Komfortzone zu trauen. Mein absolutes Highlight dieser 6 Monate war ein Trip in die Sahara nach Marokko.

Wie ist dein erster Eindruck von der Mannschaft, mit einigen hast du ja schon trainiert bzw. als Gegner erlebt, und welche Ziele hast du für die kommende Saison?

Ich kenne ein paar Spieler aus dem aktuellen Team und freue mich, sie bald wiederzusehen. Aber ich freue mich allgemein, mit allen Jungs wieder auf dem Platz zu stehen, da ich das lange nicht hatte. Ich glaube wir haben einen starken und breiten Kader für die nächste Saison. Mein Ziel ist es, nach meiner Rückkehr mich schnellstmöglich zu integrieren und eine wichtige Rolle in der Mannschaft einzunehmen und immer zu spielen. Natürlich will ich mit diesem Team ganz oben mitspielen.

Vielen Dank, auf eine erfolgreiche Saison!